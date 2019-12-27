  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Найвпливовіший тижневик України попрощався з читачами

    • Розсилка
    Перший випуск газети &laquo;Дзеркало тижня&raquo; побачив світ 8 жовтня 1994 року - Найвпливовіший тижневик України попрощався з читачами
    Перший випуск газети «Дзеркало тижня» побачив світ 8 жовтня 1994 року

    Світ побачив останній номер «Дзеркала тижня»

    Сьогодні, 27 грудня, вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня».

    Колишній головний редактор видання Володимир Мостовий разом з теперішньою його очільницею Юлією Мостовою оголосили про закриття паперової версії газети.

    Керівники тижневика подякували своїм читачам за понад 25-річну «вірність клубу» і запросили разом з ними «відкрити для себе безмежний світ» Інтернету.

    «Не бійтеся його хаосу, адже і ви, і ми знаємо, що у житті головне», - йдеться у зверненні до читачів.

    Володимир та Юлія Мостові побажали своїм шанувальникам у Новому році «модного здоров’я, дефіцитної стресостійкості, життєво важливого почуття власної гідності, масштабних завдань, перемог і плеча, до якого можна прихилитися, якщо перемоги запізнюються».

    «А  тим, з ким ми більше не побачимося, хочемо сказати одне: це була любов!», - зізналися колишній і теперішній керівники тижневика «Дзеркала тижня».

    Підписку на друковану версію «Дзеркало тижня» офіційно закрили ще наприкінці літа.

    Інтернет-версія «Дзеркала тижня. Україна» продовжить виходити онлайн - на сайті zn.ua.

    Перший випуск газети «Дзеркало тижня» побачив світ 8 жовтня 1994 року. Засновниками газети стали Юрій Орликов, Володимир Мостовий і Юлія Мостова. З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.

    ЗМІ інтернет Україна журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ