Відома телеведуча дорікнула Лещенку величезною зарплатою в «Укрзалізниці»



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Сергія Лещенка 18 грудня Кабмін призначив членом наглядової ради «Укрзалізниці»

Відколи ви (Лещенко – ред.) стали спецом в «Укрзалізниці» і чим поясните зарплату в 500 тис гривень, - Влащенко

Відома телеведуча Наталя Влащенко дорікнула колишньому журналісту і нардепу VIII скликання, який нещодавно був призначений Кабміном членом наглядової ради «Укрзалізниці» Сергію Лещенку величезною зарплатою.

На своїй сторінці у Facebook Влащенко написала, що «Лещенко знову скаржиться і вчить нас жити».

За словами Влащенко, тепер новоспечений член наглядової ради Укрзалізниці «скаржиться, що Ірина Верещук «розкручували канали Медведчука».

«Ось рідко я зустрічала чоловіків з таким невизначеним гендером. Сергій, політика - це дискусія, батл, боротьба. Що ж ви, як дівчинка, скаржитеся, але ніколи не виходьте на відкриту дискусію? Виходьте. Ми вас теж розкрутимо))) зі страшною швидкістю», - закликала телеведуча.

При цьому Влащенко зауважила, що Лещенку не варто казати нібито його «не влаштовує телеканал або ведучий». «В нашій улюбленій Америці політик, який відмовився від дискусії з будь-якої причини, множиться на нуль», - наголосила журналіст і відразу описала головну тему майбутньої дискусії:

«Розповісте, відколи ви стали спецом в «Укрзалізниці» і чим поясните зарплату в 500 тис гривень. І як ви там боретеся з корупцією, так і не розповівши про те, чим закінчилася справа про покупку квартири?»

Як повідомлялося, 18 грудня уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

Наприкінці листопада колишній заступника міністра інфраструктури Олександра Кава написав у на своїй сторінці у Facebook, що середньомісячна зарплата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривень.

Нагадаємо, на початку вересня Кабмін своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України.

У листопаді колишній міський голова Рави-Руської, а тепер народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету міністрів в Раді.