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    Економіка та фінанси

    Відома телеведуча дорікнула Лещенку величезною зарплатою в «Укрзалізниці»

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    Сергія Лещенка 18 грудня Кабмін призначив членом наглядової ради&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; - Відома телеведуча дорікнула Лещенку величезною зарплатою в «Укрзалізниці»
    Сергія Лещенка 18 грудня Кабмін призначив членом наглядової ради «Укрзалізниці»

    Відколи ви (Лещенко – ред.) стали спецом в «Укрзалізниці» і чим поясните зарплату в 500 тис гривень, - Влащенко

    Відома телеведуча Наталя Влащенко дорікнула колишньому журналісту і нардепу VIII скликання, який нещодавно був призначений Кабміном членом наглядової ради «Укрзалізниці» Сергію Лещенку величезною зарплатою.

    На своїй сторінці у Facebook Влащенко написала, що «Лещенко знову скаржиться і вчить нас жити».

    За словами Влащенко, тепер новоспечений член наглядової ради Укрзалізниці «скаржиться, що Ірина Верещук «розкручували канали Медведчука».

    «Ось рідко я зустрічала чоловіків з таким невизначеним гендером. Сергій, політика - це дискусія, батл, боротьба. Що ж ви, як дівчинка, скаржитеся, але ніколи не виходьте на відкриту дискусію? Виходьте. Ми вас теж розкрутимо))) зі страшною швидкістю», - закликала телеведуча.

    При цьому Влащенко зауважила, що Лещенку не варто казати нібито його «не влаштовує телеканал або ведучий». «В нашій улюбленій Америці політик, який відмовився від дискусії з будь-якої причини, множиться на нуль», - наголосила журналіст і відразу описала головну тему майбутньої дискусії:

    «Розповісте, відколи ви стали спецом в «Укрзалізниці» і чим поясните зарплату в 500 тис гривень. І як ви там боретеся з корупцією, так і не розповівши про те, чим закінчилася справа про покупку квартири?»

    Як повідомлялося, 18 грудня уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».

    Наприкінці листопада колишній заступника міністра інфраструктури Олександра Кава написав у на своїй сторінці у Facebook, що середньомісячна зарплата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривень.

    Нагадаємо, на початку вересня Кабмін своїм рішенням призначив Ірину Верещук представницею уряду у Верховній Раді України

    У листопаді колишній міський голова Рави-Руської, а тепер народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук вирішила скласти повноваження представника Кабінету міністрів в Раді.

    Кабмін Сергій Лещенко телебачення зарплата політика Facebook журналіст уряд Ірина Верещук
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