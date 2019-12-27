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    У світі

    Конституційний суд Туреччини визнав блокування Wikipedia порушенням свободи слова

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    Доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia&nbsp;заблокований у&nbsp;Туреччині з 2017 року - Конституційний суд Туреччини визнав блокування Wikipedia порушенням свободи слова
    Доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia заблокований у Туреччині з 2017 року

    Позов до суду був поданий компанією Wikimedia Foundation, яка володіє Wikipedia

    У четвер, 26 грудня, Конституційний суд Туреччини ухвалив рішення про те, що блокування в країні Wikipedia є порушенням свободи слова.

    Про це повідомляє Anadolu.

    Відповідне рішення підтримали шість суддів із десяти.

    Позов до суду був поданий компанією Wikimedia Foundation, яка володіє Wikipedia. Засновник енциклопедії Джиммі Вейлз радісно сприйняв рішення суду.

    «З поверненням, Туреччина», - заявив Вейлз.

    Як відомо, 29 квітня 2017 року у Туреччині був заблокований доступ до онлайн-енциклопедії Wikipedia по всій території країни.

    Туреччина Конституційний суд інтернет цензура
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