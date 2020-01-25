Не більше 24 дітей у класі: парламент поставив складне завдання для столичних шкіл



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Набирати до першого класу не більше 24 дітей - непросте завдання для управлінь освіти, яке необхідно вирішувати, - Піпа

У переповнених класах навчальний процес нормально не відбувається, – парламентарка

Наталя Піпа, народна депутатка парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій від партії «Голос» вважає, що діти не можуть нормально вчитися у переповнених класах. Таку думку депутатка висловила в інтерв’ю «Главкому».

За словами Піпи, набирати до першого класу не більше 24 дітей - непросте завдання для управлінь освіти, яке необхідно вирішувати. «Потрібно враховувати статистику щодо демографії населення, визначати кількість першачків та розуміти, де потрібно добудовувати школи. Наприклад, перші класи можна відкривати на базі ПТУ, які зараз у своїй більшості є порожніми, і які можна переобладнати», - навела приклад депутатка.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про повну загальну середню освіту», що став продовженням освітньої реформи «Нова українська школа». Освітня реформа передбачає, зокрема, переформатування шкіл: вони будуть поділені на три групи. Перша – початкова, де діти навчатимуться чотири роки. Друга – базова середня, яка називатиметься гімназією, ще п’ять років навчання. І профільна середня школа, яка матиме статус ліцею академічного та професійного спрямування. Там навчання триватиме три роки. Фактично трансформація української школи запланована за західним зразком. Планується, що імплементація закону відбудеться до 2024 року.

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