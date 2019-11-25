В українських школах введуть уроки медіаграмотності



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Ганна Новосад: Ми говоримо про втілення нової української школи, і ми зараз на етапі початкової

Ганна Новосад повідомила, що ведеться розробка Державного стандарту базової освіти для учнів 5-9 класу, його планують презентувати у березні 2020 року та впровадити у 2022 році

Школярів в Україні почнуть вчити медіаграмотності. Про це заявила журналістам міністр освіти і науки України Ганна Новосад, передає «112 Україна».

«Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою повинен володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки Державного стандарту базової освіти і також будемо прописувати через освітні програми», – зазначила Новосад.

Також міністр повідомила, що ведеться розробка Державного стандарту базової освіти для учнів 5-9 класу. Його планують презентувати у березні 2020 року та впровадити у 2022 році.

«Ми говоримо про втілення нової української школи, і ми зараз на етапі початкової. Нам ще необхідно два роки, щоб довести початкові класи, і з 2022 року у нас йде перший 5-й клас, який буде навчатися за новим стандартом і де буде ця компетентність», – резюмувала міністр.

Раніше Новосад заявляла, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти.