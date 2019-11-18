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    Наука та освіта

    Міністерка освіти пояснила, навіщо вчителям крім атестації проходити ще й сертифікацію

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    Наразі сертифікація вчителів &ndash; це добровільний інструмент - Міністерка освіти пояснила, навіщо вчителям крім атестації проходити ще й сертифікацію
    Наразі сертифікація вчителів – це добровільний інструмент

    Сертифікація - мотивація кращих педагогів, вважають у Міносвіти

    Майже тисяча вчителів молодших класів цьогоріч окрім атестації пройдуть також сертифікацію.

    Про це в ефірі 1+1 заявила міністерка освіти України Ганна Новосад.

    «Сертифікація - мотивація кращих педагогів. Через сертифікацію ми хочемо знайти агентів змін, через яких ми будемо будувати Нову українську школу. Цього року є квота на сертифікацію - 1000 вчителів, зареєструвались 800 вчителів молодших класів», - зазначила Новосад.

    За її словами, наразі сертифікація – це добровільний інструмент.

    «Ті хто пройде сертифікацію, наступного року отримують 20% до зарплат. Сертифікація, для тих, хто її пройде, діятиме три роки. Це можливість перезавантажити атестацію педагогів», - резюмувала міністерка освіти.

    Раніше Новосад заявляла, що школи, де навчається менш як 100 дітей, дають об’єктивно погану якість освіти.

    До слова, з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання

    Міністерство освіти і науки освіта школа атестація Україна освітня реформа вчитель Ганна Новосад
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