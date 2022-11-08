Не Львовом єдиним. СБУ шукає суддів із російськими паспортами

Силове відомство прирівняло громадянство країни-агресорки до загрози нацбезпеки України

Служба безпеки України проводить перевірки з виявлення російського громадянства в українських суддів. Про це «Главкому» повідомив начальник управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Артем Дехтяренко у відповіді на запит.

«Потенційна наявність російського громадянства у представників судової гілки влади беззаперечно є загрозою національної безпеки країни. Тому СБУ дійсно проводить перевірки щодо виявлення таких фактів», – зазначив Дехтяренко.

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Дехтяренко відмовився повідомити деталі цих перевірок, посилаючись на обмеження розголошення інформації щодо контррозвідувальної діяльності.

Водночас він додав, що «позиція СБУ незмінна – представники судової гілки влади мають володіти виключно українським громадянством».

Нагадаємо, що під час повномасштабної війни СБУ заявила, що у заступника голови Верховного суду і голови Касаційного господарського суду Богдана Львова є російське громадянство.

копія з листа СБУ з відкритих джерел

Після цього голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Львова із штату Верховного суду. Зазначалося, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.