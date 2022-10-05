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Суддю з російським паспортом Львова звільнено: офіційно 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Суддю з російським паспортом Львова звільнено: офіційно 
«Безпрецедентне рішення для судової системи» 
фото з відкритих джерел

Скандальний посадовець відрахований зі штату Верховного Суду 

Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного Суду. Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомила пресслужба Верховного Суду.

Як ідеться в повідомленні, Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.  

«Тож відповідно до положень Основного Закону України та профільного закону про судоустрій Голова Верховного Суду Всеволод Князєв видав наказ про відрахування з 05.10.2022 Львова Богдана Юрійовича зі штату Верховного Суду на підставі інформації Служби безпеки України, у якій Служба безпеки України підтвердила наявність у Львова Б. Ю. громадянства російської федерації за даними реєстрів РФ», – йдеться в заяві.

Суддю з російським паспортом Львова звільнено: офіційно  фото 1

Голова Верховного Суду заявив, що це рішення «безпрецедентне рішення для судової системи, адже зазначені положення Конституції та Закону застосовуються вперше. І хоча Богдан Львов заперечує наявність у нього паспорта РФ, однак його дії і сама ситуація вже серйозно шкодять авторитету Верховного Суду, спричиняють недовіру суспільства до рішень Верховного Суду, чого ніколи не повинно статися». 

Нагадаємо, раніше збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного Суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак сьогодні, 3 жовтня 2022 року, Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд, про наявність у судді Львова Богдана  Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

Також журналісти «Схем» виявили двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві, якою володіють порівну, як стверджують, теща українського судді та його дружина Інна Львова. Суддя також мав частку в цій квартирі, але передав її у власність дружині за договором дарування, укладеним 2012 року.

16 вересня Верховний Суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці.

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Теги: Конституція Львов наказ

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