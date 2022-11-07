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У справі про звільнення скандального судді Львова новий поворот

Віталій Тараненко
glavcom.ua
У справі про звільнення скандального судді Львова новий поворот
4 жовтня Богдана Львова було відраховано із штату Верховного суду
фото з відкритих джерел

Позов розглядатиме суддя Євгеній Аблов, який є фігурантом «плівок НАБУ»

Позов ексзаступника голови Верховного суду і вже колишнього голови Касаційного господарського суду Богдана Львова проти Верховного суду буде розглядати скандальний суддя Окружного адмінсуду Євгеній Аблов. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Згідно з авторозподілом справ, суддю Аблова було обрано з другої спроби.

У справі про звільнення скандального судді Львова новий поворот фото 1
дані держпорталу «Судова влада України»

Спочатку позов Богдана Львова дістався судді Тетяні Шуваловій. Однак вона заявила самовідвід. Пояснила: суддею Верховного суду працює її чоловік. Це може бути розцінено як наявність конфлікту інтересів та викликати недовіру в демократичному суспільстві. Тому Шувалова й заявила самовідвід, який було задоволено.

Нагадаємо, що головуючий у справі Львова суддя Євгеній Аблов відомий низкою скандальних судових рішень. Так, у грудні 2013 року він зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, у 2017 – визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання. У 2018-му – поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову. 

Також Євгеній Аблов є фігурантом «плівок НАБУ», які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

21 квітня 2022 року суддя Аблов залишив позов без розгляду позов експрезидента-втікача Віктора Януковича про позбавлення звання президента.

Існує версія, що судді ОАСК навмисно «маринували» справи Януковича, очікуючи на розвиток подій на фронті. Як розповів в інтерв’ю Гордону колишній начальник управлінь Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях генерал-майор запасу Олександр Петрулевич, суд мав ухвалити рішення щодо Януковича одразу після того, як росіяни взяли би Київ.

Як повідомляв «Главком», 4 жовтня голова Верховного суду Всеволод Князєв відрахував суддю Богдана Львова із штату Верховного суду.

Зазначалося, що Конституція України визначає, що повноваження судді припиняються у разі припинення громадянства України або набуття суддею громадянства іншої держави. За таких обставин здійснити відрахування зі штату суду відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» має голова суду.

Раніше збори суддів не підтримали дострокове звільнення Богдана Львова з посади голови Касаційного господарського суду Верховного суду. Як відомо, Служба безпеки України підтвердила наявність російського паспорта у Богдана Львова.

Нагадаємо, заступник голови Верховного суду, голова Касаційного господарського суду в його складі Богдан Львов пройшов поліграф та запевнив, що не має російського громадянства. Однак 3 жовтня Служба безпеки України проінформувала Верховний Суд про наявність у судді Львова Богдана  Юрійовича (дата народження – 28 вересня 1967 року, місце народження – місто Запоріжжя) громадянства Російської Федерації, згідно з даними реєстрів РФ.

Як відомо, у розслідуванні проєкту «Радіо Свобода» «Схеми», опублікованому 15 вересня, стверджували, що Богдан Львов має не лише українське громадянство, а й російське. Журналісти зазначили, що 2017 року, коли Львов брав участь у конкурсі на посаду судді, він указав у анкеті, що громадянства іншої країни у нього немає, але це не відповідає дійсності.

Також журналісти «Схем» виявили двокімнатну квартиру на Ленінградському шосе в Москві, якою володіють порівну, як стверджують, теща українського судді та його дружина Інна Львова. Суддя також мав частку в цій квартирі, але передав її у власність дружині за договором дарування, укладеним 2012 року.

16 вересня Верховний суд обмежив Богдану Львову доступ до державної таємниці.

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Теги: паспорт Окружний адмінсуд Верховный суд

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