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Нестандартний план уникнення військової служби: на спробі підкупу офіцера на Рівненщині затримали двох осіб

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Нестандартний план уникнення військової служби: на спробі підкупу офіцера на Рівненщині затримали двох осіб
Хабародавцям вже оголошено про підозру
фото з відкритих джерел

За $20 тис. зловмисники намагалися домовитися з командиром про втечу мобілізованого з військової частини

На Рівненщині вітчим одного з мобілізованих військовозобов'язаних громадян спільно з інструктором військової частини намагалися реалізувати нестандартний план уникнення військової служби. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Чоловіки вирішили домовитися з командиром роти, де проходив службу пасинок одного з фігурантів. За задумом, посадовець мав вивезти мобілізованого за межі військової частини та дати можливість йому втекти. За допомогу у самовільному залишенню території полігону військовому пропонували $20 тис. винагороди.

Втім, як повідомили у Рівненській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, про отриману «пропозицію» командир роти одразу доповів вищому керівництву та надалі діяв під контролем правоохоронців. 

Нестандартний план уникнення військової служби: на спробі підкупу офіцера на Рівненщині затримали двох осіб фото 1

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність обох фігурантів та затримали їх під час передачі домовленої суми грошей.

Зловмисникам уже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За клопотанням сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. 

Нестандартний план уникнення військової служби: на спробі підкупу офіцера на Рівненщині затримали двох осіб фото 2

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі голова благодійного фонду за $17 тис. обіцяв військовозобов'язаному допомогти отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон.

«Главком» писав, що в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон під прикриттям шлюбу. 31-річний чоловік не зміг назвати діагноз своєї 55-річної дружини з інвалідністю.

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