Нестандартний план уникнення військової служби: на спробі підкупу офіцера на Рівненщині затримали двох осіб

Хабародавцям вже оголошено про підозру

За $20 тис. зловмисники намагалися домовитися з командиром про втечу мобілізованого з військової частини

На Рівненщині вітчим одного з мобілізованих військовозобов'язаних громадян спільно з інструктором військової частини намагалися реалізувати нестандартний план уникнення військової служби. Про це пише «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Чоловіки вирішили домовитися з командиром роти, де проходив службу пасинок одного з фігурантів. За задумом, посадовець мав вивезти мобілізованого за межі військової частини та дати можливість йому втекти. За допомогу у самовільному залишенню території полігону військовому пропонували $20 тис. винагороди.

Втім, як повідомили у Рівненській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, про отриману «пропозицію» командир роти одразу доповів вищому керівництву та надалі діяв під контролем правоохоронців.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність обох фігурантів та затримали їх під час передачі домовленої суми грошей.

Зловмисникам уже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За клопотанням сторони обвинувачення їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Кривому Розі голова благодійного фонду за $17 тис. обіцяв військовозобов'язаному допомогти отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон.

«Главком» писав, що в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон під прикриттям шлюбу. 31-річний чоловік не зміг назвати діагноз своєї 55-річної дружини з інвалідністю.