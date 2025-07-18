Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом
фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Триває встановлення інших осіб, причетних до реалізації протиправної схеми

На Волині викрито військовослужбовця одного з правоохоронних органів спеціального призначення, який намагався організувати схему ухилення від військової служби шляхом оформлення фальшивих медичних документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, фігурант вирішив перевірити дієвість схеми на власному прикладі. Завдяки медичному працівнику однієї з лікарень Волинської області підозрюваний ініціював оформлення фіктивного діагнозу – «цукровий діабет» з ускладненнями. Надалі ці документи мали стати підставою для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.

Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу фото 1

Крім того, як зазначають правоохоронці, фігурант запропонував одному з колег скористатися цією ж «послугою» за $7 тис., запевнивши, що має вже налагоджені зв’язки з медиками. Під час передачі коштів його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу фото 2

На підставі зібраних доказів військовослужбовцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу. Триває встановлення інших осіб, причетних до реалізації протиправної схеми.

Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу фото 3

Раніше Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За матеріалами справи, фігурант був частиною злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Цю посадовицю СБУ затримала раніше.

Читайте також:

Теги: ухилянти Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Право не служити в армії Ізраїль відібрав навіть у ортодоксальних євреїв – попри всі протести останніх, каже журналіст
Ігаль Мовермахер: Троє дітей – і можна не служити? Ізраїльські чоловіки дуже здивувалися б
20 червня, 08:00
Збитки від незаконного переоформлення активів складають понад 124 млн грн
Викрито схему виведення групи надровидобувних компаній з-під санкцій РНБО
25 червня, 13:18
Командир прикордонної частини отримав вирок за закупівлю неякісних шоломів
Суд виніс вирок командиру прикордонників за закупівлю неякісних шоломів на 36 млн грн
4 липня, 12:41
На Вінниччині прикордонники зірвали нічну «мандрівку в ластах» до Молдови
Прикордонники затримали ухилянтів, які у ластах намагалися перепливти Дністер
18 червня, 20:28
Слідчі встановили, що «бізнес» налагодив 49-річний чернівчанин
Столична поліція затримала організатора незаконного трансферу ухилянтів до Молдови
1 липня, 17:42
ДБР викрило схему ухилення від мобілізації через фіктивну інвалідність
На Житомирщині завідувачка лікарні оформила фіктивну інвалідність сотні ухилянтам
12 липня, 12:23
Російського командира звинувачують у бездіяльності під час розстрілів цивільних та військовополонених на Київщині
Російського офіцера підозрюють у причетності до розстрілів 21 людини на Київщині
Вчора, 17:36
За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату
Соратник Кличка, екссекретар Київради Бондаренко, отримав підозру: деталі справи
10 липня, 12:17
Придністров’я є транзитним пунктом між Україною та Молдовою
Незаконна втеча через Придністров'я: названо шокуючі суми, які платять ухилянти
16 липня, 13:41

Події в Україні

Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці
Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу
Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу
ЗСУ повернули декілька населених пунктів на Сумщині
ЗСУ повернули декілька населених пунктів на Сумщині
РФ вбила машиніста електровоза на Дніпропетровщині, його помічник – поранений
РФ вбила машиніста електровоза на Дніпропетровщині, його помічник – поранений
Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2025 року
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2025
6734
Путін дав Героя Росії Герою України
5967
У Південній Кореї рибалки зловили тунця вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
5003
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2518
Росіян поселили біля військової бази в Єгипті: море під забороною, а за прогулянку до пляжу – стріляють

Новини

18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua