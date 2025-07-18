Схема фіктивних діагнозів. На Волині викрито військовослужбовця правоохоронного органу

Триває встановлення інших осіб, причетних до реалізації протиправної схеми

На Волині викрито військовослужбовця одного з правоохоронних органів спеціального призначення, який намагався організувати схему ухилення від військової служби шляхом оформлення фальшивих медичних документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, фігурант вирішив перевірити дієвість схеми на власному прикладі. Завдяки медичному працівнику однієї з лікарень Волинської області підозрюваний ініціював оформлення фіктивного діагнозу – «цукровий діабет» з ускладненнями. Надалі ці документи мали стати підставою для звільнення з військової служби та виїзду за кордон.

Крім того, як зазначають правоохоронці, фігурант запропонував одному з колег скористатися цією ж «послугою» за $7 тис., запевнивши, що має вже налагоджені зв’язки з медиками. Під час передачі коштів його затримано в порядку ст. 208 КПК України.

На підставі зібраних доказів військовослужбовцю повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу. Триває встановлення інших осіб, причетних до реалізації протиправної схеми.

Раніше Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. За матеріалами справи, фігурант був частиною злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Цю посадовицю СБУ затримала раніше.