Чоловік хотів виїхати за кордон з дружиною, старшою на 24 роки, але «забув» її діагноз

Шлюб був укладений рік тому лише з однією метою: вивезти особу призовного віку за межі України

31-річний чоловік та його 55-річна дружина з інвалідністю хотіли виїхати за кордон

В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили спробу незаконного виїзду за кордон під прикриттям шлюбу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільський прикордонний загін.

«На виїзд з України прибуло подружжя: 31-річний чоловік та його 55-річна дружина з інвалідністю. Хоч і значна різниця у віці викликала питання в прикордонників, пара наполягала, що їх поєднує справжнє кохання. Однак, під час бесіди з’ясувалось, що вони абсолютно не орієнтуються в базових питаннях сімейного характеру. До того ж чоловік навіть не зміг назвати діагноз своєї супутниці», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалося, шлюб був укладений рік тому лише з однією метою: вивезти особу призовного віку за межі України під виглядом супроводу людини з інвалідністю. За даним фактом направлено повідомлення до Нацполіції за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон».

Раніше в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники зупинили чергову спробу незаконного перетинання державного кордону. «На виїзд з України прибуло подружжя: 51-річний чоловік і його 50-річна дружина, яка має інвалідність. Та під час перевірки бази даних з’ясувалося: ця жінка вже виїжджала за кордон у супроводі 25-річного сина, який і досі перебуває за межами країни. Тепер же, використовуючи той самий привід, вона вирішила допомогти виїхати ще й чоловікові», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Також прикордонники Білгород-Дністровського загону викрили незвичайного порушника на автодорозі «Одеса-Рені», який спробував незаконно перетнути державний кордон. Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці звернули увагу на особу, одягнену в стилі «total-black»: чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня.