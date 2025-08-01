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Торгував «інвалідністю». У Кривому Розі очільник благодійного фонду отримав підозру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Торгував «інвалідністю». У Кривому Розі очільник благодійного фонду отримав підозру
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Підозрюваний за $17 тис. пропонував військовозобовʼязаному отримати інвалідність

У Кривому Розі голова благодійного фонду за $17 тис. обіцяв допомогти отримати фіктивну інвалідність для виїзду за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Місцевого голову благодійного фонду підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та зловживання впливом. Схема передбачала госпіталізацію військовозобовʼязаного до однієї з лікарень Дніпра з фіктивним діагнозом та проведення операції на хребті з встановленням імпланту.

У багатьох випадках така операція є підставою для встановлення інвалідності. Після цієї медичної процедури планувалось отримання відповідної довідки для проходження МСЕК та подальшого виключення чоловіка з військового обліку, як непридатної до служби.

Підозрюваного затримано під час отримання частини коштів у сумі $10 тис. Йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За матеріалами справи, фігурант представлявся правоохоронцем і обіцяв за гроші допомогти вирішити питання щодо непридатності до військової служби.

До слова, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Державного бюро розслідувань затримано керівника комунального медичного закладу виконавчого органу Київської міської ради, а також двох завідувачів відділень – психіатричного та приймального.

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Теги: корупція в Україні Кривий Ріг ухилянти

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