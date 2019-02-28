  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Ні прізвища, ні посади нікого не врятують від відповідальності, якщо факти підтвердяться – президент

    • Розсилка
    Петро Порошенко заявив, що захищатиме армію, як верховний головнокомандувач - Ні прізвища, ні посади нікого не врятують від відповідальності, якщо факти підтвердяться – президент
    Петро Порошенко заявив, що захищатиме армію, як верховний головнокомандувач

    Розслідування щодо «Укроборонпрому» проводять Генпрокуратура, НАБУ та САП, - Порошенко

    Президент Петро Порошенко наголошує, що ні прізвища, ні посади нікого не врятують і винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені. Так під час регіональної поїздки голова держави прокоментував журналістам останні події довкола  «Укроборонпрому», йдеться на сайті президента.

    «Армія це є найбільша цінність України. Армія створювалась зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія є гордістю України. Я, як верховний головнокомандувач армію буду захищати», - підкреслив президент.

    «Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів», - наголосив Порошенко.

    Читайте також

    Президент додав, що за його інформацією, розслідування щодо зазначеної інформації проводиться в Генпрокуратурі, НАБУ і САП.

    «Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться», - сказав президент.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання в  «Укроборонпромі». За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

    При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

    Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

    А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

    Читайте також
    Петро Порошенко ЗМІ НАБУ армія Генпрокуратура САП розслідування Укроборонпром президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ