Ні прізвища, ні посади нікого не врятують від відповідальності, якщо факти підтвердяться – президент



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Петро Порошенко заявив, що захищатиме армію, як верховний головнокомандувач

Розслідування щодо «Укроборонпрому» проводять Генпрокуратура, НАБУ та САП, - Порошенко

Президент Петро Порошенко наголошує, що ні прізвища, ні посади нікого не врятують і винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти провини будуть доведені. Так під час регіональної поїздки голова держави прокоментував журналістам останні події довкола «Укроборонпрому», йдеться на сайті президента.

«Армія це є найбільша цінність України. Армія створювалась зусиллями мільйонів українців, які віддавали останнє. Армія є гордістю України. Я, як верховний головнокомандувач армію буду захищати», - підкреслив президент.

«Якщо факти підтвердяться, то, безумовно, ні прізвища, ні посади нікого не врятують. Щойно з'явилася інформація, мною було підписано розпорядження про відсторонення і звернення до правоохоронних органів», - наголосив Порошенко.

Президент додав, що за його інформацією, розслідування щодо зазначеної інформації проводиться в Генпрокуратурі, НАБУ і САП.

«Зараз за підсумками програми порушена ще одна кримінальна справа. Наголошую, по завершенню розслідування винні будуть притягнуті до відповідальності, якщо факти підтвердяться», - сказав президент.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання в «Укроборонпромі». За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.