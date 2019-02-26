«Укроборонпром» звинуватив журналістів у маніпуляції



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Факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної безпеки, мусять отримати належну юридичну оцінку компетентних органів, - оборонне відомство

Журналісти не вказали джерел інформації і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних, - «Укроборонпром»

У Державному концерні «Укроборонпром» заявили, що вважають некоректним оцінювати розслідування журналістів про корупційні схеми за участі оточення президента Петра Порошенка. Про це йдеться у коментарі, оприлюдненому на сайті концерну.

«Журналісти не вказали джерел її (інформації – ред.) отримання і здійснили маніпулятивний виклад окремих розрізнених даних… Журналісти програми «Наші гроші», які маніпулятивно використали закриту інформацію з кримінальних розслідувань, мають звертатися за її перевіркою до першоджерел», – йдеться у заяві.

У концерні також вважають, що «факти довільного використання інформації, що має відношення до питань національної безпеки, мусять отримати належну юридичну оцінку компетентних органів».

«Закликаємо журналістів до відповідальності, а політичні сили – утриматися від спекуляцій і подальших інформаційних диверсій», – зазначається в повідомленні.

«Укроборонпром» припускає, що автори розслідування скористались інформацією з кримінальних проваджень, відкритих у 2015-2016 році.

Зокрема, йдеться про чотири провадження, що стосуються розкрадання, неправдивих документів, фіктивних компаній та співпраці «Укроборонпрому» та фірми-постачальника деталей.

«Наголошуємо, що ДК «Укроборонпром» у рамках порушених кримінальних проваджень надає слідчим усю необхідну інформацію. У концерні відсутні дані щодо стану досудового слідства за цими справами», – кажуть в «Укроборонпромі», наполягаючи, що зацікавлені у швидких розслідуваннях і покаранні посадовців, причетних до зловживань.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.