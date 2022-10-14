Україна відзначає День захисників і захисниць: в чому особливість свята

Сьогодні в Україні вшановують захисників та захисниць

Свято було засноване у 2014 році

У п'ятницю, 14 жовтня, в Україні відзначають День захисників та захисниць.

День захисників і захисниць України фактично прийшов на заміну радянському 23 лютого (так званому Дню захисника вітчизни). 14 жовтня стало державним святом з 2014 року на тлі посилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі.

Свято запровадив своїм указом на той час президент України Петро Порошенко. Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

Датою свята не випадково обрали 14 жовтня, адже цього дня відзначають також День українського козацтва, символом якого була Богородиця.

14 липня 2021 року Верховна рада перейменувала свято на «День захисників і захисниць України», відзначивши вагому роль українок в захисті країни.

Свято було запроваджено «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві».

Для українців слова «захисник» та «захисниця» – вже давно не просто формальність. Ще в 2014 році розпочата РФ війна спонукала сотні тисяч українців стати на захист Батьківщини, взявши до рук зброю.

А після повномасштабного вторгнення російських окупантів 24 лютого 2022 року на захист України без перебільшення піднялася вся нація – хтось на фронті, а хтось у тилу.

Тож День захисників і захисниць України трансформувався з вузькопрофільного «дня військових» у загальнонаціональне свято.

Станом на початок вересня поточного року було відомо, що в українській армії наразі служать більше 50 тисяч жінок, 37 тисяч є військовими, а 13 тисяч працюють в армії на цивільних посадах, приблизно 5 тисяч захисниць (зокрема, офіцерки) знаходяться на передовій.

Акції на підтримку України

Зазначимо, що 14 жовтня, до Дня захисників і захисниць України, в рамках Всесвітньої кампанії #DefendingUkraine у 50 містах світу заплановано 50 мітингів. Про це повідомили в Communities Army Of Ukraine.

«Україна – щит Європи та всього цивілізованого світу. Наша держава та її воїни ведуть війну проти російського агресора і захищають не тільки себе, але й всю Європу, США та всі демократичні країни від наступу загарбницьких сил тиранії і диктатури. Українські захисники й захисниці сьогодні уособлюють героїзм та відвагу воїнів багатьох поколінь, воїнів різних країн – усіх, хто протягом століть боронив ідеали свободи, відстоював державність і виборював незалежність», – йдеться в анонсі акцій.

Акції проведуть поблизу відомих будівель та пам’ятників, на центральних площах. Під час акцій відбуватиметься флешмоб – учасники ставатимуть у символічне «Коло оборони». До участі запрошуються не тільки представники українських діаспор, а й захисники та захисниці, що перебувають за кордоном на лікуванні чи реабілітації.

Мета – «донести цілому світу розуміння важливості збереження незалежності України та відновлення її територіальної цілісності шляхом перемоги над агресором і країною-терористом – Росією».