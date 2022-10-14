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Люди з великої літери: Зеленський привітав захисників зі святом (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Люди з великої літери: Зеленський привітав захисників зі святом (відео)
фото: Офіс президента

Зеленський: «Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь»

Президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем захисника і захисниць України, яке відзначають сьогодні, 14 жовтня. Своє привітання глава держави опублікував у Телеграм.

«Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці», – написав Зеленський.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

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Теги: відео кордон незалежність свято Володимир Зеленський війна

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