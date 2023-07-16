Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
У коментарях українці щиро бажають мамі та сину здоров’я та всіляких гараздів
Емоційне відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу. Подію вдалося зафіксувати письменниці Оксані Кузів.
Військовий прийшов на ринок до матері, яка продавала вишиті сорочки. Він спитав, скільки коштує вишиванка. Жінка, що спершу не помітила сина через манекени, відповіла. Вона взялася виходити з-за прилавку, щоб поговорити з покупцем, але коли побачила, хто прийшов, уже не могла стримати сліз.
Захисник подарував матері букет троянд та заходився обіймати і гладити по голові, наче маленьку.
У коментарях українці щиро бажають мамі та сину здоров’я та всіляких гараздів.
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