Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу

У коментарях українці щиро бажають мамі та сину здоров’я та всіляких гараздів

Емоційне відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу. Подію вдалося зафіксувати письменниці Оксані Кузів.

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Військовий прийшов на ринок до матері, яка продавала вишиті сорочки. Він спитав, скільки коштує вишиванка. Жінка, що спершу не помітила сина через манекени, відповіла. Вона взялася виходити з-за прилавку, щоб поговорити з покупцем, але коли побачила, хто прийшов, уже не могла стримати сліз.

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Захисник подарував матері букет троянд та заходився обіймати і гладити по голові, наче маленьку.

У коментарях українці щиро бажають мамі та сину здоров’я та всіляких гараздів.