Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Військовий міцно обійняв маму
фото з відкритих джерел

У коментарях українці щиро бажають мамі та сину здоров’я та всіляких гараздів

Емоційне відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу. Подію вдалося зафіксувати письменниці Оксані Кузів.

Військовий прийшов на ринок до матері, яка продавала вишиті сорочки. Він спитав, скільки коштує вишиванка. Жінка, що спершу не помітила сина через манекени, відповіла. Вона взялася виходити з-за прилавку, щоб поговорити з покупцем, але коли побачила, хто прийшов, уже не могла стримати сліз.

Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу фото 1

Захисник подарував матері букет троянд та заходився обіймати і гладити по голові, наче маленьку.

Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу фото 2

У коментарях українці щиро бажають мамі та сину здоров’я та всіляких гараздів.

Теги: ринок українці жінка вишиванка відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталка Денисенко з чоловіком-військовим
Наталка Денисенко розчулила шанувальників емоційною зустріччю з чоловіком-військовим
10 липня, 17:00
На трибунах були присутні усі близькі люди Ліонеля
Реакція дружини та дітей на гол Мессі: футболіста розчулило щемливе відео
9 грудня, 2022, 11:25
14-річний Сашко знявся у кліпі Imagine Dragons
Історія хлопчика з Миколаївщини розчулила весь світ: зруйнований росіянами будинок буде відновлено
24 червня, 13:50

Суспільство

Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Обнімав і гладив по голові, як маленьку: відео зустрічі матері та сина-захисника розчулило мережу
Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського
Мендель зізналася, скільки заробляла на посаді речниці Зеленського
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Олександра Ільченка
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Олександра Ільченка
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
День бухгалтера: привітання та листівки
День бухгалтера: привітання та листівки
Сухо і спекотно: прогноз погоди на 16 липня
Сухо і спекотно: прогноз погоди на 16 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Онуфрій заявив, що митрополит Павло недостойний бути в СІЗО: курйозне відео
27K
Російські десантники погрожують Шойгу розплатою за «Батю» (відео)
14K
Окупаційна влада визнала: Путін зірвав туристичний сезон
12K
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
7076
ЗМІ назвали ключову проблему українського контрнаступу
6718
Людмила Губіанурі: Булгаков на українофоба не тягне

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Сьогодні, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту