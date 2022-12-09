Реакція дружини та дітей на гол Мессі: футболіста розчулило щемливе відео

Сім'я Ліонеля Мессі переживає за виступи аргентинця на мундіалі

Збірна Аргентини, несподівано поступившись команді Саудівської Аравії у стартовому матчі Чемпіонату світу, потім здобула три перемоги і вже вийшла до чвертьфіналу. Про це повідомляє «Главком».

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У грі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з Австралією Мессі відкрив рахунок, що допомогло аргентинцям виграти 2:1. Після гри журналіст дав подивитися гравцю відео, на якому показано реакцію родини Лео на його гол. На трибунах були присутні усі близькі люди Ліонеля: дружина Антонелла Роккуццо та діти Тьяго, Матео та Чиро. Ліонеля так зворушило це відео, що він навіть не відразу знайшов, що відповісти.

«Дуже емоційний момент, – сказав Лео. – Звісно, море щастя. Я знаю, як вони переживають все це. Як засмучуються та радіють, ось як вся Аргентина переживає це.

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Це вперше, коли мої сини вже розуміють, що таке Чемпіонат світу, що він означає. Вони переживають цей досвід усвідомлено. Вони засмучуються і радіють так само, як і всі ми».

Messi watching his family react to his goal vs Australia is the best thing you’ll see today pic.twitter.com/tinvlV71X0 — R 🇦🇷 (@Lionel30i) December 3, 2022

У чвертьфіналі Чемпіонату світу Аргентина зіграє зі статусною збірною Нідерландів.

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Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

Також стало відомо, чи можуть Роналду та Мессі зустрітися у фіналі мундіалю.