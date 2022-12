Реакція дружини та дітей на гол Мессі: футболіста розчулило щемливе відео

Збірна Аргентини, несподівано поступившись команді Саудівської Аравії у стартовому матчі Чемпіонату світу, потім здобула три перемоги і вже вийшла до чвертьфіналу. Про це повідомляє «Главком».

У грі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з Австралією Мессі відкрив рахунок, що допомогло аргентинцям виграти 2:1. Після гри журналіст дав подивитися гравцю відео, на якому показано реакцію родини Лео на його гол. На трибунах були присутні усі близькі люди Ліонеля: дружина Антонелла Роккуццо та діти Тьяго, Матео та Чиро. Ліонеля так зворушило це відео, що він навіть не відразу знайшов, що відповісти.

«Дуже емоційний момент, – сказав Лео. – Звісно, море щастя. Я знаю, як вони переживають все це. Як засмучуються та радіють, ось як вся Аргентина переживає це.

Це вперше, коли мої сини вже розуміють, що таке Чемпіонат світу, що він означає. Вони переживають цей досвід усвідомлено. Вони засмучуються і радіють так само, як і всі ми».

Messi watching his family react to his goal vs Australia is the best thing you’ll see today pic.twitter.com/tinvlV71X0