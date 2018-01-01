Один із розробників Закону про освіту розказав про таємну мрію Лариси Ніцой

Тарас Марусик вважає, що нинішні дії Ніцой — це популізм

Громадська діячка Лариса Ніцой, на думку заступника голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури, «хоче у Верховну Раду, а мовне питання бажає використати як коня, на якому намагається туди потрапити». Таку думку Марусик висловив у інтерв’ю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Експерт з мовних питаньТарас Марусик

Тарас Марусик вважає, що нинішні дії Ніцой — це популізм

Громадська діячка Лариса Ніцой, на думку заступника голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури, «хоче у Верховну Раду, а мовне питання бажає використати як коня, на якому намагається туди потрапити». Таку думку Марусик висловив у інтерв’ю «Главкому».

Громадський активіст звертає увагу на те, що Лариса Ніцой не критикує ні Порошенка, ні БПП. На його думку, вона співпрацює з депутатом від цієї політсили Євлаховим. Він згадує початок 2012 року, коли Ніцой ініціювала зустріч дитячих письменників із дітьми в Українському домі з благородною ідеєю: зібрати 300 книжок для української бібліотеки у Москві: «Коли захід добігав кінця, вона каже, мовляв, дітки, ми зібрали чудові книжки, тепер нам треба їх передати у бібліотеку. І в цьому нам допоможе людина, яка зараз з’явиться». І тут виходить Ганна Герман».

Марусик підкреслює, що перші публічні акції Ніцой його підкупили: з рибками в Охматдиті, скандал з касиркою, її жорсткі інтерв’ю… «Але те, що вона робить зараз — це популізм», — говорить громадський активіст.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання.

Один з розробників Закону про освіту розказав про таємну мрію Лариси Ніцой

Тарас Марусик вважає, що нинішні дії Ніцой — це популізм

Громадська діячка Лариса Ніцой, на думку заступника голови Координаційної ради з питань застосування української мови в усіх сферах суспільного життя при Міністерстві культури, «хоче у Верховну Раду, а мовне питання бажає використати як коня, на якому намагається туди потрапити». Таку думку Марусик висловив у інтерв’ю «Главкому»

Громадський активіст звертає увагу на те, що Лариса Ніцой не критикує ні Порошенка, ні БПП. На його думку, вона співпрацює з депутатом від цієї політсили Євлаховим. Він згадує початок 2012 року, коли Ніцой ініціювала зустріч дитячих письменників із дітьми в Українському домі з благородною ідеєю: зібрати 300 книжок для української бібліотеки у Москві: «Коли захід добігав кінця, вона каже, мовляв, дітки, ми зібрали чудові книжки, тепер нам треба їх передати у бібліотеку. І в цьому нам допоможе людина, яка зараз з’явиться». І тут виходить Ганна Герман».

Марусик підкреслює, що перші публічні акції Ніцой його підкупили: з рибками в Охматдиті, скандал з касиркою, її жорсткі інтерв’ю… «Але те, що вона робить зараз — це популізм», — говорить громадський активіст.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Тарас Марусик: Лариса Ніцой хоче у Верховну Раду і для цього використовує мовне питання.