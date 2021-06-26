Офіс президента привітав кримських татар із Днем прапора

«Протягом десятиліть кримськотатарський народ мужньо виборював право на своє існування, ідентичність, право жити на своїй землі» – Офіс президента

З початком окупації Кримського півострова Росією блакитний стяг із золотою тамгою знову став символом боротьби кримськотатарського народу за свої права.

Про це йдеться у заяві Офісу президента з нагоди Дня кримськотатарського прапора, оприлюдненій у Телеграмі.

«З початком окупації Кримського півострова Росією у 2014 році кримських татар знову почали переслідувати, як і 77 років тому. До їхніх помешкань вдираються серед ночі, їх кидають за ґрати за надуманими обвинуваченнями без можливості захистити себе й навіть не надають належної медичної допомоги. У таких умовах блакитний стяг із золотою тамгою – синонім чистоти та свободи, чесності й вірності, бездоганності та сили – знову став символом боротьби кримськотатарського народу за свої права. Символом опору загарбникам, символом духу свободи, закладеного багатьма поколіннями. Це наш спільний символ боротьби за повернення Криму додому – до України. Адже українці та кримські татари останні вісім років ведуть спільну боротьбу – за вкрадений у нас рідний Крим», – наголошується у заяві.

Зазначається, що саме з цією метою президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

«Цей документ серед іншого передбачає відновлення й забезпечення прав кримських татар як корінного народу. На виконання цього положення 18 травня 2021 року, в День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт закону «Про корінні народи України». Це мали б зробити ще 30 років тому, але відкладали. Чинний Глава держави здійснив цей важливий крок», – йдеться у повідомленні.

У заяві також ідеться, що протягом десятиліть кримськотатарський народ мужньо виборював право на своє існування, ідентичність, право жити на своїй землі.

«У 1918 році більшовики розігнали Курултай, заарештували й розстріляли сотні кримських татар та визнали блакитний стяг з тамгою «буржуазно-націоналістичним» символом. А 1944 року радянський режим влаштував депортацію кримських татар з їхньої історичної батьківщини, що перетворилося на справжній геноцид. Та понад 20 років радянська влада заперечувала злочинний характер насильницької депортації. Кримськотатарський прапор знову офіційно з’явився на кримській землі в 1991 році, коли з набуттям Україною незалежності в Сімферополі відбувся другий Курултай. А з 2010 року в Україні 26 червня святкують День кримськотатарського прапора», – зазначається у заяві.

В ОП додають, що золота тамга на блакитному полотнищі – це символ нового народження політичного життя кримських татар.

«Так сказав муфтій Криму Номан Челебіджихан на відкритті першого Курултаю в Бахчисарайському палаці в листопаді 1917 року, коли був затверджений національний прапор кримськотатарського народу. В його основу покладена тарак-тамга – родовий знак династії Гіреїв, заснованої в XV столітті першим кримським ханом Хаджі I Гіреєм, який домігся незалежності Криму від Золотої Орди», – йдеться у заяві ОП.

Так, 26 червня в Україні згадують тих, хто під кримськотатарським прапором боровся за право свого народу на самоідентифікацію, хто поставив повернення до рідного дому за найвищу мету свого життя і хто прийняв мученицьку смерть.

«Відновлення прав кримськотатарського народу як корінного народу України стане справжнім проявом історичної справедливості. Робитимемо все можливе для цього!», – наголошують в ОП.

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