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    Фільм «Спіймати Кайдаша» – це мотлох. Директор кіноклубу в США розкритикував популярний серіал

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    Професор не задоволений якістю популярного серіалу - Фільм «Спіймати Кайдаша» – це мотлох. Директор кіноклубу в США розкритикував популярний серіал
    Професор не задоволений якістю популярного серіалу
    Фото з відкритих джерел

    «Насправді україномовних серіалів у нас немає», – Юрій Шевчук

    В Україні дуже успішно вистрелив на телебаченні комедійно-драматичний серіал «Спіймати Кайдаша». Директор кіноклубу університету в США та відомий мовознавець Юрій Шевчук в інтерв’ю «Главкому» розповів, чи вартісні такі серіали, чи варто їх дивитися та оцінив шалені рейтинги таких проєктів.

    «Це такий кіно-мотлох, жуйка, пожував і викинув», – наголосив Шевчук.

    Професор акцентував увагу на тому, що це масове кіно. «Таке кіно дуже спритно робиться. Дивишся його і думаєш, що добре, що я не такий, як герої в цих фільмах. Навіть якийсь останній люмпен порівняно із героями цього серіалу почувається аристократом думки», – уточнив він.

    Юрій Шевчук додав, що, на його думку, у нас немає насправді україномовних серіалів. Є, знову ж таки, неповнота українського кіномистецтва у роботі для широкого екрану чи для телеекрану.

    «Я би вирізняв наші фільми, може бути кіно про козацтво. В жодному випадку мова не про якийсь «ура-патріотизм», а про фільми, які будуть цікаві і західному глядачеві і спонукатимуть національну авдиторію хотіти більше знати власну історію і сьогодення», – підкреслив він.

    І продовжив думку, що у нас патріотичне кіно – це кіно з російськомовними героями та ще й зі схожою на совєцьку пропаганду, де замість червоного жовто-блакитне, замість серпа з молотом тризуб.

    Говорячи про домінування російського на телеекранах, професор підкреслив, що в Україні справжнього кіноринку немає. «Натомість є олігополія, тобто домовленість між кількома монополістами, які диктують всім свої умови, що і як знімати, кому, коли і скільки показувати. Прорватися на цей «ринок» ззовні неможливо. Тобто коли хтось в Україні говорить про ринок, одразу потрібно дивитися, що руки роблять під столом. Бо коли кажуть, що ринок все вирішує, то це брехня. Все вирішують проросійськи зорієнтовані монополії», – уточнив мовознавець.

    Шевчук висловив думку, що нині потрібне юридичне поле, яке надаватиме перевагу українському кінопродуктові з українською мовою в ньому, не з суржиком чи мовною шизофренією. «Як це почнеться, ви й не помітите, як швидко з’явиться гострий попит саме на такий продукт», – резюмував він.

    Читайте також інтерв'ю: Викладач Колумбійського університету Юрій Шевчук: Сепаратисти як явище в Україні неможливі без впливу ззовні
    Теги: українці серіал фільм
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    Фільм «Спіймати Кайдаша» – це мотлох. Директор кіноклубу в США розкритикував популярний серіал