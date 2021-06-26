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    26 червня – День кримськотатарського прапора. Який сьогодні день, які звичаї, прикмети

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    Кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї - 26 червня – День кримськотатарського прапора. Який сьогодні день, які звичаї, прикмети
    Кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї
    фото: з відкритих джерел

    Як і чимало днів у календарі, дата 26 червня має кілька значень

    Як і чимало днів у календарі, дата 26 червня має кілька значень.

    Для українців та кримських татар 26 червня є днем кримськотатарського прапору.

    На міжнародному, правовому й гуманітарному рівні 26 червня присвячено боротьбі з наркоманією та наркомафією.

    Ті ж, хто дотримується церковних звичаїв та релігійних приписів, звертають увагу на 26 червня як на День Килини Гречишниці.

    День кримськотатарського прапору

    krymtat-prapor

    Етнічний кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї.

    Прапор являє собою полотнище небесно-блакитного кольору з символом влади – тамгою золотистого кольору, розташованою в лівому верхньому кутку біля древка.

    Блакитне полотнище і золота тамга були вибрані не випадково. Небесно-блакитний колір у тюркських народів – це синонім чистоти і свободи, чесності і вірності, бездоганності і сили. Єдиний колір блакитного тла пов'язують із бажанням єдності народу, миру та добробуту.

    Тамга (родовий знак) в Криму була у кожного знатного роду. Кожне покоління мало власну тамгу. Як правило, нащадок певного роду, запозичуючи тамгу свого предка, додавав до неї новий елемент.

    День кримськотатарського прапору вперше було відзначено у 2010 році за ініціативи Кримського Молодіжного Центру та інших молодіжних організацій. А 29 серпня 2010 року на ІІІ сесії V Курултаю кримськотатарського народу було ухвалено рішення відзначати День національного прапора 26 червня - у день відкриття ІІ Курултаю. Його мета – об’єднання народу і популяризація кримськотатарської символіки.

    «З моменту свого існування кримськотатарський прапор в різні часи піддавався заборонам. Так, у 1929 році комуністична влада проголосила блакитний прапор «буржуазно-націоналістичним» і заборонила його використання. У місцях депортації кримських татар після 1944 року зберігання прапору вважалося злочином проти радянської влади. Вже у 1970-1980 роках значна частина кримськотатарської молоді не знала свого прапору. Саме з моменту повернення кримських татар до Криму за часів незалежної України прапор почав своє відродження разом зі своїм народом», - зазначає з цього приводу МЗС України.

    Сьогодні, Крим є окупованим Росією. Кримських татар, які виступають за свободу під кримськотатарським прапором, переслідує російська адміністрація, війська і спецслужби.

    День боротьби з наркотиками

    anti-drug

    В 1987 році Міжнародною конференцією з боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, яка проходила у Відні, було рекомендовано встановити щорічну подію, присвячену важливості протидії проблемі у світовому масштабі.

    Запропоновану дату — 26 червня — в грудні того ж року затвердила Генасамблея ООН. Так з’явився Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

    Прийнятою ООН у 1988 році Конвенцією проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин було доповнено дві попередні Конвенції в аспекті світового протистояння наркобізнесу.

    Відтоді почалася справжня боротьба проти наркоторговців, яка полягала в контролі за відмиванням коштів та конфіскації прибутків від торгівлі наркотичними препаратами. Також були прийняті угоди про міжнародну екстрадицію наркозлочинців.

    Звичаї

    26 червня вшановується християнська мучениця Акиліна (в народі Килина Гречишниця).

    У цей день продовжують сіяти гречку.

    В поле і городі працювати не прийнято, інакше сходи будуть поганими.

    На це свято існує традиція готувати гречану кашу, якою пригощають подорожніх і жебраків. На знак подяки вони моляться за здоров'я і успіх господарів будинку

    Прикмети

    Вранці квіти і трави пахнуть сильніше звичайного — скоро піде дощ.

    Павучок-хрестовик на заході в павутині сидить — до сухого дня.

    Мошкара колами літає — погода буде доброю.

    Курчата ховаються під квочку, коли світить сонце, — до швидкого погіршення погоди.

    Заспівав півень раніше дев'яти годин вечора — до дощу.

    Іменини

    Коли 26 червня в давній Україні народжувалися хлопчики, то за православною традицією їх називали:

    Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків,

    а якщо були дівчатка, то:

    Килина, Антоніна, Ганна, Олександра.

    28 червня Україна святкуватиме День Конституції.

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    Теги: Крим кримські татари прапор традиції
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    26 червня – День кримськотатарського прапора. Який сьогодні день, які звичаї, прикмети