26 червня – День кримськотатарського прапора. Який сьогодні день, які звичаї, прикмети

Кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї

Як і чимало днів у календарі, дата 26 червня має кілька значень

Як і чимало днів у календарі, дата 26 червня має кілька значень.

Для українців та кримських татар 26 червня є днем кримськотатарського прапору.

На міжнародному, правовому й гуманітарному рівні 26 червня присвячено боротьбі з наркоманією та наркомафією.

Ті ж, хто дотримується церковних звичаїв та релігійних приписів, звертають увагу на 26 червня як на День Килини Гречишниці.

День кримськотатарського прапору

Етнічний кримськотатарський прапор вперше було затверджено І Курултаєм кримських татар у 1917 році, що проходив у Бахчисараї.

Прапор являє собою полотнище небесно-блакитного кольору з символом влади – тамгою золотистого кольору, розташованою в лівому верхньому кутку біля древка.

Блакитне полотнище і золота тамга були вибрані не випадково. Небесно-блакитний колір у тюркських народів – це синонім чистоти і свободи, чесності і вірності, бездоганності і сили. Єдиний колір блакитного тла пов'язують із бажанням єдності народу, миру та добробуту.

Тамга (родовий знак) в Криму була у кожного знатного роду. Кожне покоління мало власну тамгу. Як правило, нащадок певного роду, запозичуючи тамгу свого предка, додавав до неї новий елемент.

День кримськотатарського прапору вперше було відзначено у 2010 році за ініціативи Кримського Молодіжного Центру та інших молодіжних організацій. А 29 серпня 2010 року на ІІІ сесії V Курултаю кримськотатарського народу було ухвалено рішення відзначати День національного прапора 26 червня - у день відкриття ІІ Курултаю. Його мета – об’єднання народу і популяризація кримськотатарської символіки.

«З моменту свого існування кримськотатарський прапор в різні часи піддавався заборонам. Так, у 1929 році комуністична влада проголосила блакитний прапор «буржуазно-націоналістичним» і заборонила його використання. У місцях депортації кримських татар після 1944 року зберігання прапору вважалося злочином проти радянської влади. Вже у 1970-1980 роках значна частина кримськотатарської молоді не знала свого прапору. Саме з моменту повернення кримських татар до Криму за часів незалежної України прапор почав своє відродження разом зі своїм народом», - зазначає з цього приводу МЗС України.

Сьогодні, Крим є окупованим Росією. Кримських татар, які виступають за свободу під кримськотатарським прапором, переслідує російська адміністрація, війська і спецслужби.

День боротьби з наркотиками

В 1987 році Міжнародною конференцією з боротьби зі зловживанням наркотиками та їх незаконним обігом, яка проходила у Відні, було рекомендовано встановити щорічну подію, присвячену важливості протидії проблемі у світовому масштабі.

Запропоновану дату — 26 червня — в грудні того ж року затвердила Генасамблея ООН. Так з’явився Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу.

Прийнятою ООН у 1988 році Конвенцією проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин було доповнено дві попередні Конвенції в аспекті світового протистояння наркобізнесу.

Відтоді почалася справжня боротьба проти наркоторговців, яка полягала в контролі за відмиванням коштів та конфіскації прибутків від торгівлі наркотичними препаратами. Також були прийняті угоди про міжнародну екстрадицію наркозлочинців.

Звичаї

26 червня вшановується християнська мучениця Акиліна (в народі Килина Гречишниця).

У цей день продовжують сіяти гречку.

В поле і городі працювати не прийнято, інакше сходи будуть поганими.

На це свято існує традиція готувати гречану кашу, якою пригощають подорожніх і жебраків. На знак подяки вони моляться за здоров'я і успіх господарів будинку

Прикмети

Вранці квіти і трави пахнуть сильніше звичайного — скоро піде дощ.

Павучок-хрестовик на заході в павутині сидить — до сухого дня.

Мошкара колами літає — погода буде доброю.

Курчата ховаються під квочку, коли світить сонце, — до швидкого погіршення погоди.

Заспівав півень раніше дев'яти годин вечора — до дощу.

Іменини

Коли 26 червня в давній Україні народжувалися хлопчики, то за православною традицією їх називали:

Андрій, Данило, Дмитро, Іван, Олександр, Сава, Яків,

а якщо були дівчатка, то:

Килина, Антоніна, Ганна, Олександра.

28 червня Україна святкуватиме День Конституції.

Читайте також: