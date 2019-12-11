Окупанти в Криму залишили під вартою двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Різа Ізетов і Алім Карімов залишаться під вартою до 15 лютого 2020 року

В окупованому Криму так званий Верховний суд, який засідав у середу 11 грудня, не задовольнив апеляційну скаргу щодо фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» (друга сімферопольська група) Різи Іззетова і Аліма Карімова.

Вони залишаються під вартою до 15 лютого наступного року.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

«Суд не задовольнив скаргу адвокатів А. Пепи і Є. Єгорочкіна і залишив рішення суду першої інстанції чинним. Різа Ізетов і Алім Карімов залишаться під вартою до 15 лютого 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Слухання проходило в закритому режимі по відеоконференцзв'язку.

До слова, Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив до 17 років колонії суворого режиму кримського татарина Енвера Сейтосманова. Його обвинувачують в організації осередку ісламської партії «Хізб ут-Тахрір» в Севастополі.

Також нагадаємо, що у фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Тимура Ібрагімова після етапування з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону вилучили всі медикаменти.