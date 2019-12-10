У формулі Путіна-Зеленського щодо звільнення «всіх на всіх» немає кримських татар – Чубаров



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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Глава Меджлісу кримськотатарського народу прокоментував результати саміту Нормандської четвірки

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що результати саміту в «нормандському форматі» виключають кримських татар із майбутнього обміну полоненими.

Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook.

«Вони заохочують Тристоронню контактну групу сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних із конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з усіх встановлених на всіх встановлених, при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб». У такому формулюванні немає кримських політв'язнів, абсолютна більшість із яких кримські татари... У мене питання до МЗС і найближчих помічників президента України Володимира Зеленського: Хто, персонально, виписував такий текст Узгоджених висновків?» - зазначив Чубаров.

Сьогодні також у ЄС прокоментували «нормандський саміт», жодним словом не згадавши Росію.

9 грудня 2019 року у Парижі відбувся перший за три роки саміт лідерів Нормандської четвірки – України, Франції, Німеччини та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Він тривав приблизно вісім годин. У межах саміту лідери держав провели двосторонні переговори, зокрема відбулася зустріч Зеленського і Путіна. Сторони домовилися до кінця року погодити повне припинення вогню й обмін утримуваними особами у форматі «всіх на всіх», обговорили розширення мандата спостережної місії ОБСЄ та анонсували новий саміт Нормандської четвірки за чотири місяці.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити.

Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Нагадаємо, 9 грудня після закінчення саміту Нормандської четвірки: президент України назвав «найголовнішу перемогу».

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