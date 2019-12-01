У кримського татарина в російському СІЗО відібрали ліки



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Фото: Крымская солидарность

Адміністрація СІЗО Ростова-на-Дону жодним чином не коментувала ці заяви

У фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Тимура Ібрагімова після етапування з Сімферополя в СІЗО російського Ростова-на-Дону вилучили всі медикаменти.

Про повідомляє Крым.Реалии з посиланням на слова матері політв’язня.

«Тимур сказав, що в день прибуття в СІЗО Ростова, у нього забрали всі ліки, які йому потрібні, і досі не віддали. Тимур також сказав, що йому не проводять медобстеження, аргументуючи тим, що він, нібито, написав відмову, яку, зрозуміло, не писав і підпис не його. Для чого все це зроблено, для мене залишається незрозумілим», – розповіла Ніяра Ібрагімова на зустрічі з представниками громадського об’єднання «Крымская солидарность».

Раніше адвокат Ліля Гемеджі розповіла, що у її підзахисного, фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва під час етапування з Сімферополя в СІЗО Ростова-на-Дону також вилучили медикаменти.

Адміністрація СІЗО Ростова-на-Дону жодним чином не коментувала ці заяви.

Як повідомлялося, 15 листопада Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати по суті другу бахчисарайську «справу Хізб ут-Тахрір».