Омбудсмен Денісова підтвердила переведення Балуха до Краснодару



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Політв'язень Володимир Балух

Денісова просить повіреного у справах України в РФ перевірити умови тримання Балуха та забезпечення його допомогою

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що отримала інформацію щодо переведення політв’язня Володимира Балуха для подальшого відбування покарання до російського Краснодару.

Про це у середу ввечері Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Вже надіслала звернення раднику-посланнику Тимчасовому повіреному України у справах України в РФ Василю Покотилу. Висловила прохання перевірити умови тримання Балуха, забезпечення його медичною та консульсько-правовою допомогою», - зазначила вона.

Нагадаємо, вчора омбудсмен РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії.

Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха етапують із Сімферопольського СІЗО у Краснодар.