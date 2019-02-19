Чийгоз: політв'язня Балуха вивезли з окупованого Криму до Краснодару



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Український активіст Володимир Балух

Заступник глави Меджлісу не уточнивши, коли саме відбулося етапування

Українського політв'язня Володимира Балуха, який перебував у СІЗО в окупованому Сімферополі, етапують у російський Краснодар.

Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

«Балуха Володимира вивезли у Краснодар», - написав Чийгоз.

При цьому він не уточнивши, коли саме відбулося етапування.

Як повідомляли напередодні правозахисники, про переміщення активіста стало відомо в понеділок, 18 лютого 2019 року, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для чоловіка.

«Наталії не повідомили, куди вивезли Балуха. Адвокат українського активіста з'ясовує, де наразі перебуває його підзахисний, а також причину етапування», - зазначено в повідомленні.

Натомість керівник Кримської правозахисної групи зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.