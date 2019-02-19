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    Чийгоз: політв'язня Балуха вивезли з окупованого Криму до Краснодару

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    Український активіст Володимир Балух - Чийгоз: політв'язня Балуха вивезли з окупованого Криму до Краснодару
    Український активіст Володимир Балух

    Заступник глави Меджлісу не уточнивши, коли саме відбулося етапування

    Українського політв'язня Володимира Балуха, який перебував у СІЗО в окупованому Сімферополі, етапують у російський Краснодар.

    Про це повідомив у Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

    «Балуха Володимира вивезли у Краснодар», - написав Чийгоз.

    При цьому він не уточнивши, коли саме відбулося етапування.

    Як повідомляли напередодні правозахисники, про переміщення активіста стало відомо в понеділок, 18 лютого 2019 року, після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для чоловіка.

    «Наталії не повідомили, куди вивезли Балуха. Адвокат українського активіста з'ясовує, де наразі перебуває його підзахисний, а також причину етапування», - зазначено в повідомленні.

    Натомість керівник Кримської правозахисної групи зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

    Нагадаємо, сторона захисту Балуха подала прохання про його умовно-дострокове звільнення в листопаді 2018 року, заявив адвокат Дмитро Дінзе. За тодішніми підрахунками Дінзе, Балуху залишилося відбувати покарання 1 рік і 4 місяці.

    Перед цим підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок засудженому до 5 років колонії Балуху, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії. Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

    Балух упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.

    ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

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