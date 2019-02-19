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    Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії

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    <p>Раніше Балух перебував у Сімферопольському СІЗО</p> - Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії

    Раніше Балух перебував у Сімферопольському СІЗО

    Російський омбудсмен повідомила, що Балух «ніяких скарг з приводу стану здоров'я не висловлював»

    Українського активіста Володимира Балуха, засудженого в анексованому Криму, етапують до російської колонії.

    Про це 19 лютого повідомляє прес-служба Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової.

    «Володимир Балух відбув для відбування подальшого покарання на материкову частину Росії, про що своєчасно був проінформований його адвокат», – йдеться в повідомленні.

    При цьому не уточнюється, до якої саме колонії відправили Балуха.

    «Відповідно до російського законодавства, кінцеве місце відбування покарання не повідомляється родичам і адвокату до моменту фактичного прибуття до нього ув'язненого. Зазвичай на таку дорогу, до того місця, куди він відправлений відбувати покарання, йде від двох тижнів до одного місяця», - заявила Москалькова.

    Вона додала, що в Балуха «нормальне самопочуття», і «ніяких скарг з приводу стану здоров'я він не висловлював».

    Нагадаємо, раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха етапують із Сімферопольського СІЗО у Краснодар.

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