Пачки сигарет матимуть інший вигляд: рішення уряду
Нововведення набуде чинності з січня наступного року
З наступного року попередження про шкоду куріння збільшиться і займатиме 65% площі пачки цигарок. Відповідну постанову ухвалив Кабмін.
Нововведення набуде чинності 11 січня 2024 року. В уряді зазначили, що таким чином буде завершено процес імплементації відповідної директиви ЄС.
«Йдеться про розміщення оновлених графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках із цигарками. Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з курінням», – говориться в повідомленні.
Що передбачає директива ЄС:
- Заборона ароматизованих сигарет та тютюну для самокруток.
- Впровадження помітніших попереджень про шкоду куріння на пачках сигарет.
- Вимогу надавати до Держпродспоживслужби інформацію про інгредієнти, що містяться у тютюнових виробах.
- Повну заборону реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів (з 11 липня 2023 року).
- Введення медичних попереджень на електронних сигаретах, рідинах та ін.
Майже всі вони вже виконані Україною. Залишилося лише збільшення попередження про шкоду куріння на пачках. Вони міститимуть зображення з прикладами негативного впливу куріння на організм людини, а також відповідними написами.
Нагадаємо, з 11 липня набрав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.
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