Пачки сигарет матимуть інший вигляд: рішення уряду

Попередження діють у десятках країн світу та довели свою ефективність у боротьбі з курінням

Нововведення набуде чинності з січня наступного року

З наступного року попередження про шкоду куріння збільшиться і займатиме 65% площі пачки цигарок. Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

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Нововведення набуде чинності 11 січня 2024 року. В уряді зазначили, що таким чином буде завершено процес імплементації відповідної директиви ЄС.

«Йдеться про розміщення оновлених графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках із цигарками. Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з курінням», – говориться в повідомленні.

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Що передбачає директива ЄС:

Заборона ароматизованих сигарет та тютюну для самокруток.

Впровадження помітніших попереджень про шкоду куріння на пачках сигарет.

Вимогу надавати до Держпродспоживслужби інформацію про інгредієнти, що містяться у тютюнових виробах.

Повну заборону реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів (з 11 липня 2023 року).

Введення медичних попереджень на електронних сигаретах, рідинах та ін.

Майже всі вони вже виконані Україною. Залишилося лише збільшення попередження про шкоду куріння на пачках. Вони міститимуть зображення з прикладами негативного впливу куріння на організм людини, а також відповідними написами.

Нагадаємо, з 11 липня набрав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.