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Пачки сигарет матимуть інший вигляд: рішення уряду

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Пачки сигарет матимуть інший вигляд: рішення уряду
Попередження діють у десятках країн світу та довели свою ефективність у боротьбі з курінням
фото з відкритих джерел

Нововведення набуде чинності з січня наступного року

З наступного року попередження про шкоду куріння збільшиться і займатиме 65% площі пачки цигарок. Відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Нововведення набуде чинності 11 січня 2024 року. В уряді зазначили, що таким чином буде завершено процес імплементації відповідної директиви ЄС.

«Йдеться про розміщення оновлених графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках із цигарками. Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з курінням», – говориться в повідомленні.

Що передбачає директива ЄС:

  • Заборона ароматизованих сигарет та тютюну для самокруток.
  • Впровадження помітніших попереджень про шкоду куріння на пачках сигарет.
  • Вимогу надавати до Держпродспоживслужби інформацію про інгредієнти, що містяться у тютюнових виробах.
  • Повну заборону реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів (з 11 липня 2023 року).
  • Введення медичних попереджень на електронних сигаретах, рідинах та ін.

Майже всі вони вже виконані Україною. Залишилося лише збільшення попередження про шкоду куріння на пачках. Вони міститимуть зображення з прикладами негативного впливу куріння на організм людини, а також відповідними написами.

Нагадаємо, з 11 липня набрав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Теги: Кабмін курение Європейський союз

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