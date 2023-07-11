Відсьогодні в Україні запроваджуються нові обмеження щодо тютюнових виробів

Заборони стосуються виробництва, торгівлі, імпорту для реалізації в Україні, а також реклами

Із сьогоднішнього дня, 11 липня, набирає чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

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Зміни до закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» були ухвалені ще в грудні 2021 року.

Відтак набирають сили заборони щодо виробництва (окрім експорту), оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту для реалізації в Україні наступних продуктів:

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тютюнових виробів для перорального застосування;

сигарет, у яких показники вмісту в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1 мг, смоли – 10 мг, моноксиду вуглецю – 10 мг;

тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;

тютюнових виробів із характерним смаком;

тютюнових виробів, які містять вітаміни або добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров’я або знижує ризики для здоров’я;

тютюнових виробів, що містять кофеїн або таурин, або інші добавки й стимуляторні сполуки, пов’язані з енергією і життєздатністю;

тютюнових виробів, які містять добавки, що мають властивості робити дим кольоровим;

тютюнових виробів, що містять добавки, які полегшують вдихання диму або поглинання нікотину;

тютюнових виробів, що містять добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у незгорілому вигляді;

тютюнових виробів, що містять ароматизатори в будь-якому з їх компонентів, таких як фільтри, упаковка, капсули або будь-які технічні особливості, які дозволяють модифікацію запаху або смаку зазначених тютюнових виробів, або інтенсивності їх диму;

тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин.

Крім того, забороняється будь-яка реклама та стимулювання продажу:

тютюнових виробів;

електронних сигарет;

заправних контейнерів;

рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння;

знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння (крім випадків, передбачених законом).

Ба більше, реклама будь-яких товарів або послуг не має містити зображення тютюнових виробів, електронних цигарок, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.

Цей проєкт розроблений задля імплементації «тютюнової» європейської Директиви 2014/40/ЄС.

Нагадаємо, 2 травня 2023 р. Верховною Радою у першому читанні було прийнято законопроект №9206, який вносить комплексні зміни до закону «Про рекламу» у частині аудіовізуальної реклами.

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При підготовці до другого читання групою народних депутатів було зареєстровано поправку №174, яка передбачає заборону на викладку продукції підприємств тютюнової галузі у місцях роздрібної торгівлі. 22 травня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав внесення у закон «Про рекламу» відповідної поправки. Однак за повідомленням ЗМІ, заборона на викладку тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі, передбачена змінами до закону «Про рекламу», призведе до зростання тіньового ринку тютюну та зменшення надходжень до бюджету.