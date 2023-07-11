Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Відсьогодні в Україні запроваджуються нові обмеження щодо тютюнових виробів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Відсьогодні в Україні запроваджуються нові обмеження щодо тютюнових виробів
Обмеження впроваджуються з метою імплементації «тютюнової» європейської Директиви 2014/40/ЄС
фото: Reuters

Заборони стосуються виробництва, торгівлі, імпорту для реалізації в Україні, а також реклами

Із сьогоднішнього дня, 11 липня, набирає чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Зміни до закону «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» були ухвалені ще в грудні 2021 року.

Відтак набирають сили заборони щодо виробництва (окрім експорту), оптової та роздрібної торгівлі, а також імпорту для реалізації в Україні наступних продуктів:

  • тютюнових виробів для перорального застосування;
  • сигарет, у яких показники вмісту в диму однієї сигарети перевищують: нікотину – 1 мг, смоли – 10 мг, моноксиду вуглецю – 10 мг;
  • тютюнових виробів, на упаковці яких відсутні визначені чинним законодавством медичні попередження;
  • тютюнових виробів із характерним смаком;
  • тютюнових виробів, які містять вітаміни або добавки, які створюють враження, що тютюновий виріб має користь для здоров’я або знижує ризики для здоров’я; 
  • тютюнових виробів, що містять кофеїн або таурин, або інші добавки й стимуляторні сполуки, пов’язані з енергією і життєздатністю; 
  • тютюнових виробів, які містять добавки, що мають властивості робити дим кольоровим; 
  • тютюнових виробів, що містять добавки, які полегшують вдихання диму або поглинання нікотину; 
  • тютюнових виробів, що містять добавки, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у незгорілому вигляді;
  • тютюнових виробів, що містять ароматизатори в будь-якому з їх компонентів, таких як фільтри, упаковка, капсули або будь-які технічні особливості, які дозволяють модифікацію запаху або смаку зазначених тютюнових виробів, або інтенсивності їх диму;
  • тютюнових виробів, фільтри, папір або капсули яких містять тютюн або нікотин.

Крім того, забороняється будь-яка реклама та стимулювання продажу: 

  • тютюнових виробів; 
  • електронних сигарет; 
  • заправних контейнерів;
  • рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння; 
  • знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, електронні сигарети, заправні контейнери, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пристрої для споживання тютюнових виробів без їх згоряння (крім випадків, передбачених законом).

Ба більше, реклама будь-яких товарів або послуг не має містити зображення тютюнових виробів, електронних цигарок, заправних контейнерів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння або процесу їх куріння, використання.

Цей проєкт розроблений задля імплементації «тютюнової» європейської Директиви 2014/40/ЄС.

Нагадаємо, 2 травня 2023 р. Верховною Радою у першому читанні було прийнято законопроект №9206, який вносить комплексні зміни до закону «Про рекламу» у частині аудіовізуальної реклами.

При підготовці до другого читання групою народних депутатів було зареєстровано поправку №174, яка передбачає заборону на викладку продукції підприємств тютюнової галузі у місцях роздрібної торгівлі. 22 травня парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав внесення у закон «Про рекламу» відповідної поправки. Однак за повідомленням ЗМІ, заборона на викладку тютюнової продукції у місцях роздрібної торгівлі, передбачена змінами до закону «Про рекламу», призведе до зростання тіньового ринку тютюну та зменшення надходжень до бюджету.

Теги: тютюнові вироби закон реклама

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закон заборонить продаж ароматизованих сигарет
Українців незабаром штрафуватимуть за куріння електронних цигарок
7 липня, 17:02
Кожен захисник та захисниця мріють про зустріч зі своїми коханими та рідними
Як військовому виїхати за кордон під час відпустки
4 липня, 15:31
Австралія першою у світі легалізувала психоделічну терапію
Австралія першою у світі легалізувала психоделіки для лікування психічних розладів
1 липня, 11:49

Бізнес

Відсьогодні в Україні запроваджуються нові обмеження щодо тютюнових виробів
Відсьогодні в Україні запроваджуються нові обмеження щодо тютюнових виробів
Дослідники назвали великі компанії, які порушили обіцянку піти з РФ
Дослідники назвали великі компанії, які порушили обіцянку піти з РФ
Китайські партнери держави-агресора виграли в Україні тендери на більше ніж 2,6 млрд грн
Китайські партнери держави-агресора виграли в Україні тендери на більше ніж 2,6 млрд грн
Ми будемо стягувати з Росії збитки не лише за Маріуполь, але й за Донбас – СЕО Метінвесту
Ми будемо стягувати з Росії збитки не лише за Маріуполь, але й за Донбас – СЕО Метінвесту
У газовидобувній галузі України назріває криза – ЗМІ
У газовидобувній галузі України назріває криза – ЗМІ
Raiffeisen переносить вихід з Росії через «віру у швидке закінчення війни»
Raiffeisen переносить вихід з Росії через «віру у швидке закінчення війни»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
42K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
36K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
20K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
18K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
13K
Гніздо русского міра на Київщині і його творець

Новини

Застрелений у РФ капітан причетний до ракетного удару по Вінниці
Сьогодні, 07:42
30 зіткнень за добу: Генштаб повідомив, де ведуться запеклі бої
Сьогодні, 06:19
У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту