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    Суспільство

    Пів України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 18 червня

    Синоптики попередили українців про погіршення погоди - Пів України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 18 червня
    Синоптики попередили українців про погіршення погоди
    фото: glavcom.ua

    На Сході, Півдні, Півночі та у Центрі в суботу прогнозують дощі та грози

    Погода в суботу, 18 червня, буде помірною та теплою. Температура повітря не перевищуватиме комфортні +27 градусів. Однак в багатьох областях – дощі та грози. Про це повідомлє Укргідрометцентр.

    За даними синоптиків, 18 червня дощі з грозами очікуються у всіх південних, центральних, північних та східних регіонах України, за винятком Києва.

    Середня денна температура у вказаних областях становитиме від 22 до 28 градусів тепла. Наприклад, у Сумській та Чернігівській областях – +22...+25, в Одеській – теж +23...+25. На Сході – тепліше, до +26

    У західних та частині центральних областей – хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів тут коливатимуться від +23 до +26. Найтеплішу погоду обіцяють на Закарпатті – +26...+28.

    Прогноз погоди в Україні на 18 червня

    Прогноз погоди в Україні на 18 червня

    У Києві опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря вітер
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    Пів України накриють дощі та грози: прогноз погоди на 18 червня