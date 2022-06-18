Замість іномарок «Волги» та «Побєди»: росіяни хочуть відродити радянські бренди

Росіяни зібралися рятувати автомобільну галузь

У Росії планується відродити автомобільні бренди «Волга» та «Побєда». Так росіяни зібралися рятувати автомобільну галузь. Про це заявив міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров, передає РБК.

«Колеги мають плани відродження бренду «Волга» або «Побєда» або і те, і те», - сказав міністр.

На питання про те, чи випускатимуть ці автомобілі в Нижньому Новгороді, він заявив, що проект може бути реалізований на різних майданчиках.

Можливих термінів початку виробництва Мантуров не уточнив.

16 травня московський мер Сергій Собянін заявив, що на колишньому заводі Renault, що перейшов на баланс міста, виготовлятимуть «Москвичі». За словами помічника президента Росії Ігоря Левітіна, автомобілі продаватимуться за адекватною ціною.

Нагадаємо, міністр фінансів Росії Антон Силуанов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що російські чиновники повинні пересісти з іномарок на вітчизняні автомобілі «Лада».

Таким чином керівник міністерства вирішив врятувати одне із головних підприємств галузі, АвтоВАЗ, що зупинило виробництво – наситивши підприємство державними замовленнями.

Додамо, що у квітні АвтоВАЗ припинив роботу через санкції, які унеможливили постачання частини деталей для російських автомобілів.

8 червня завод оголосив про відновлення виробництва єдиної моделі автомобіля «Лада», яка зараз випускається на заводі – Lada Granta. Втім, автівки почали виготовляти без імпортних комплектуючих – автоматичної коробки передач, системи ABS, подушок безпеки та ін.

Та уже через день керівництво АвтоВАЗу заявило, що зупиняє конвеєр, знову переводячи завод у «режим простоювання».