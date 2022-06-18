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    Російські окупанти обстріляли Кременчук (фото, відео)

    Ракети окупантів влучили по НПЗ та інших об&lsquo;єктах інфраструктури Кременчука - Російські окупанти обстріляли Кременчук (фото, відео)
    Ракети окупантів влучили по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури Кременчука
    фото: Дмитро Лунін

    Загарбники зранку завдали ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу

    Російські окупанти атакували нафтопереробний завод у Кременчуці: туди вночі 18 червня запустили від шести до восьми ракет. Про атаку у своєму Телеграмі повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

    Це сталося під час повітряної тривоги вранці, яку оголосили в більшості регіонів країни.

    Посадовець зазначив, що атакували також інші об'єкти інфраструктури, проте деталі повідомить лише згодом.

    «Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об'єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Перебувайте в укриттях!», – написав посадовець.

    До слова, російські окупанти протягом доби 17 червня обстрілювали прикордонні території Сумської області.

    Теги: росія окупанти війна завод Україна Полтавщина окупація Кременчук #stoprussia
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    Російські окупанти обстріляли Кременчук (фото, відео)