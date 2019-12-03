Плівки Труби: Офіс президента взяв Ситника під особливий контроль?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Справи прокуратури проти Артема Ситника контролюються з Офісу президента - ЗМІ

У черговій порції «прослушки» кабінету Труби, підлеглі голови ДБР звітують «про втручання керівника НАБУ Артема Ситника у вибори США»

Телеграм-канал «Трубу прорвало» опублікував чергову порцію з кількох сотень годин записів «прослушки» кабінету Романа Труби.

В одній з розмов, записаних 13 вересня 2019 року, фігурують сам голова Державного бюро розслідувань Роман Труба, керівник Другого управління організації досудових розслідувань ДБР Олександр Туру, голова Офісу Президента Андрій Богдан та керівник патронатної служби ДБР Олександр Удовиченко.

Підлеглі звітують Трубі у справах «про втручання керівника НАБУ Артема Ситника у вибори США» та «рівненську справу Ситника», завдяки якій Офіс президента може його відправити у відставку в будь-який момент. Це справа про елітний відпочинок Ситника на мисливській базі на Рівненщині, за який заплатила інша особа - свідок у цій справі Микола Надейко, радник сестри Олега Бахматюка, проти якого Ситник відкрив справу з рефінансування ВіЕйБі банку.

Суд першої інстанції визнав Ситника винним у корупційному діянні і в разі відхилення його апеляції керівник НАБУ буде занесений до Реєстру осіб, що вчинили корупційні діяння і не зможе обіймати далі свою посаду.

У другій частині запису голова ДБР телефонує керівнику Офісу президента Андрію Богдану: «Ти знаєш я не підведу, все, що я обіцяв – у нас так і йде».

Після розмови її зміст Удовиченко переказує керівнику патронатної служби ДБР: «Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями. Він каже – дай результат!».

Сам голова Офісу президента Андрій Богдан казав, що «хвалив Трубу перед американцями» і вимагав результату у справі».