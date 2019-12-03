НАБУ підтвердило: кума Труби затримали на хабарі у $150 тисяч



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Стали відомі подробиці затримання соратника і «правої руки» Труби

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП 3 грудня 2019 року затримали двох осіб за підозрою в можливому шахрайстві і пособництві в наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що йдеться про ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і підприємця у сфері будівництва.

Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць $ 150 тис. неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів. Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці. Осіб затримали після одержання ними першого траншу $75 тис. з обумовлених $150 тис. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис.

Романа Трубу, як повідомляють ЗМІ, наразі перевіряють на причетність до злочину.

Ігор Щербина — ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014—2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. Джерела у прокуратурі підтвердили Главкому, що Роман Труба є кумом Ігоря Щербини.

До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».

Також нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР

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