Ремонт ДБР. Зеленський міняє Трубу

Роман Труба звільнить крісло очільника ДБР, якщо не у найближчі дні, то у найближчі два тижні точно

Президентський проєкт закону про реформу Бюро, попри хвилю обурення опозиції, схвалено

Сьогодні народні депутати ухвалили в цілому зміни до закону про Державне бюро розслідувань (№2116). Законопроєкт був ініційований президентом як невідкладний. Напередодні важливого голосування навколо ДБР відбулася низки драматичних подій. І навряд чи цей збіг випадковий. Вчора правоохоронці прийшли з обшуками до близького соратника та кума голови ДБР Романа Труби – колишнього начальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербини (який був звільнений за часів генпрокурора Віктора Шокіна). Він і ще один чоловік на прізвище Шевченко намагалися продати закриття справи Державним бюро розслідувань за $150 тис. і встигли отримати половину суми. Видання «Новоє врємя» опублікувало фото візитки Щербини, на якій зазначено, що він нібито є співробітником ДБР, хоча це не відповідає дійсності.

«Липова» візитка Щербини. Фото nv.ua

Сьогодні ж Щербину затримало НАБУ.

Перед тим сам Труба опинився в епіцентрі скандалу через публікацію його телефонних розмов із головою Офісу президента Андрієм Богданом. Якщо вірити записам, оприлюдненим на спеціально створеному телеграм-каналі «Трубу прорвало», керівник ДБР звітує перед Богданом, а той дає йому чи то поради, чи то вказівки, кого і коли викликати на допити.

Сам же Труба переконував, що його недоброзичливці активно намагаються зашкодити йому і домогтися відставки, і тому «деякі не можуть зупинитися у своїй фантазії». «Ми їм заважаємо, тому вони йдуть на будь-які заходи, щоб знищити ДБР. Але не вдасться», – переконував директор ДБР.

Він також відреагував і на скандал навколо свого кума Щербини. Труба відхрестився від усіх звинувачень постом у соцмережі.

Але президента глава ДБР не переконав. Після цієї зливи компромату перед сьогоднішнім голосуванням у парламенті глава держави наголосив на необхідності прийняття правок для вдосконалення роботи ДБР.

«Права рука» директора ДБР підозрюється в отриманні хабаря у розмірі $150 тис. Ще один аргумент на користь необхідності перезавантажити керівництво Бюро. Ця інституція створювалась як незалежна та об'єктивна. Шкода, якщо ці добрі наміри не справдяться», – написав президент.

Раніше парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав поправку №320, яка передбачає дострокове припинення повноважень директора ДБР та його заступників. Тож одразу після набуття чинності цього закону, після того, як документ підпише президент і документ буде опубліковано, керівництво ДБР автоматично звільняється. На його місце приходить тимчасовий керівник, якого має призначити президент впродовж п’яти днів. Тимчасовий керівник буде сидіти у кріслі директора, допоки Конкурсна комісія не озвучить результати добору нового очільника відомства. Іншими словами, Труба звільнить крісло, якщо не у найближчі дні, то у найближчі два тижні точно.

Про що закон

Серед іншого, закон передбачає:

зміну правового статусу ДБР: відтепер бюро стає державним правоохоронним органом , на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, здійсненими вищими посадовими особами. Згідно з попередньою редакцією, Бюро було центральним органом виконавчої влади , а отже, підзвітним і підконтрольним уряду.

, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, здійсненими вищими посадовими особами. Згідно з попередньою редакцією, Бюро було , а отже, підзвітним і підконтрольним уряду. переведення до ДБР слідчих і прокурорів , які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану - без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у цих кримінальних провадженнях. Як відомо, раніше справами Майдану займався Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури, і очолював його Сергій Горбатюк. Наразі Горбатюка звільнено, а розслідування злочинів Майдану стоїть на вимушеній паузі. Автоматичне переведення слідчих потрібне для того, аби розслідування не розпочиналося з чистого листка, а продовжувалося. До 11 січня 2020 року ДБР повинно встигнути створити відповідне Управління та перевести туди 100 слідчих у справах Майдану.

, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану - без обов'язкового проведення конкурсу, якщо вони проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво у цих кримінальних провадженнях. Як відомо, раніше справами Майдану займався Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури, і очолював його Сергій Горбатюк. Наразі Горбатюка звільнено, а розслідування злочинів Майдану стоїть на вимушеній паузі. Автоматичне переведення слідчих потрібне для того, аби розслідування не розпочиналося з чистого листка, а продовжувалося. До 11 січня 2020 року ДБР повинно встигнути створити відповідне Управління та перевести туди 100 слідчих у справах Майдану. у зв’язку з вищесказаним передбачено збільшення граничної чисельності центрального апарату і територіальних управлінь Держбюро на 100 осіб. Наразі воно налічує 1500 осіб.

Держбюро на 100 осіб. Наразі воно налічує 1500 осіб. надання главі державі права призначати на посаду директора ДБР за поданням Конкурсної комісії. Звільняти директора ДБР теж буде президент . У законі це виписано так: раз на рік Верховна Рада буде заслуховувати звіт директора про роботу Бюро. За результатами звіту роботу цього органу депутати визначатимуть як задовільну чи незадовільну. Визнання роботи директора ДБР незадовільною є підставою для його звільнення. Крім того, організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається президентом. Ба більше: директора ДБР разом з його заступниками можуть звільнити за грубе порушення правил професійної етики , яку зафіксує дисциплінарна комісія. Ці правила будуть затверджені Радою громадського контролю при ДБР. Але і це ще не все: керівництво Бюро ризикує бути звільненим за «витрати не по кишені» і життя на широку ногу: якщо їхні активи будуть визнані необґрунтованими, і такими, що підлягають цивільній конфіскації (позбавлення незаконно набутого майна стане можливим у рамках цивільного процесу, - «Главком») .

за поданням Конкурсної комісії. . У законі це виписано так: раз на рік Верховна Рада буде заслуховувати звіт директора про роботу Бюро. За результатами звіту роботу цього органу депутати визначатимуть як задовільну чи незадовільну. Визнання роботи директора ДБР незадовільною є підставою для його звільнення. Крім того, організаційна структура Державного бюро розслідувань визначається президентом. Ба більше: директора ДБР разом з його заступниками , яку зафіксує дисциплінарна комісія. Ці правила будуть затверджені Радою громадського контролю при ДБР. Але і це ще не все: керівництво Бюро ризикує бути звільненим за «витрати не по кишені» і життя на широку ногу: якщо їхні активи будуть визнані необґрунтованими, і такими, що підлягають цивільній конфіскації . надання директору ДБР права на самостійне призначення свого першого заступника та заступника - без визначення їхніх кандидатур на конкурсі. Звільняти осіб з цих посад також отримує одноосібне право директор ДБР. Профільний комітет вважає, що таким чином зможе забезпечити персональну відповідальність очільника за роботу відомства.

свого першого заступника та заступника - без визначення їхніх кандидатур на конкурсі. Звільняти осіб з цих посад також отримує одноосібне право директор ДБР. Профільний комітет вважає, що таким чином зможе забезпечити персональну відповідальність очільника за роботу відомства. що Конкурсна комісія з відбору директора ДБР буде складатися з дев’яти членів : по три від парламенту, президента і уряду. Щоправда, Кабмін обирає своїх представників, відповідно до рекомендацій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері протидії корупції. Комісію формує Офіс президента. У законі також виписані чіткі терміни: Кабмін і Рада мають 30 днів на визначення зі своїми делегатами. Далі документ надає 60 днів на проведення конкурсу. Фінансувати комісію дозволено за рахунок міжнародної технічної допомоги.

: по три від парламенту, президента і уряду. Щоправда, Кабмін обирає своїх представників, відповідно до рекомендацій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері протидії корупції. Комісію формує Офіс президента. У законі також виписані чіткі терміни: Кабмін і Рада мають 30 днів на визначення зі своїми делегатами. Далі документ надає 60 днів на проведення конкурсу. Фінансувати комісію дозволено за рахунок міжнародної технічної допомоги. дозвіл на присутність директора ДБР лише на тих засіданнях уряду, на яких йтиметься про роботу Бюро. Попередня редакція закону такого уточнення не містить і дозволяє очільнику відомства бути присутнім на будь-якому засіданні уряду.

Які претензії в опозиції?

«За» нові правила роботи ДБО проголосували 250 парламентарів, утримались 113, проти – 9.

«За» - 250. Монобільшість цього разу знову підкачала, дала всього 224 голоси. Ситуацію врятував «Голос»

«Слуги народу» дали недостатньо голосів – всього 224. Потужну підтримку забезпечили колегам нардепи з «Голосу» - 18 голосів, також зелені кнопки натиснули п’ять позафракційних, один з групи «За майбутнє» та два – з ОПЗЖ. «ЄС» і «Батьківщина» - по нулю. У політсилі Святослава Вакарчука обґрунтовують своє позитивне голосування «благородним» аргументом – тим, що ухвалення закону дозволить продовжити розслідування справ Майдану.

Представляв законопроєкт з трибуни парламенту Денис Монастирський – нардеп від «Слуги народу», голова комітету з питань правоохоронної діяльності. Власне, обговорення законопроєкту про зміни до закону про ДБР дуже нагадувало обговорення перед голосуванням в цілому за законопроєкт про викривачів корупції. Тоді заступниця голови Комітету з питань антикорупційної діяльності, «слуга» Галина Янченко відхиляла кожну запропоновану парламентарями правку, після чого відбувалося голосування, на якому, звісно, ці правки теж не були підтримані. Під час обговорення у другому читанні законопроєкту про перезавантаження ДБР відбувалось рівно те саме, тільки слова «комітет відхиляє» лунали з вуст Монастирського.

Під час обговорення документа у залі представники «Європейської Солідарності», «Батьківщини» та «Опозиційного Блоку – За життя» висловлювались категорично проти низки норм, передбачених проєктом. Найбільше обурення у різних фракцій викликала норма про те, що призначати і звільняти очільника відомства отримує право президент. «Голосуючи за законопроєкт у такому вигляді, ми робимо цей орган підпорядкованим президенту. Про яку незалежність може йтися?», - обурювалась співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона навіть запевняла, що «призначати голів силових структур - це функція, невластива президенту».

Денис Монастирський – нардеп від «Слуги народу», голова комітету з питань правоохоронної діяльності

Колега Геращенко по фракції Микола Княжицький не погоджувався із нормою про те, що директор ДБР зможе сам призначати своїх заступників: «Не може бути свавілля керівника ДБР, не може директор одноосібно звільняти заступників». У відповідь на це Монастирський відповів, мовляв, завдяки цій нормі керівник отримує на свої плечі весь тягар відповідальності за роботу відомства. «Прикриваючись красивими гаслами, ви будуєте диктатуру!», - не заспокоювався Княжицький.

Власне, цьому ж депутатові була не до вподоби ще одна норма: про те, що засідання Конкурсної комісії будуть транслюватися на офіційному веб-сайті ДБР, тоді як у попередній редакції закону трансляція передбачалась на сайті уряду. Власне, те саме і з інформацією про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії – воно буде оприлюднюватися на сайті ДБР, а не уряду, як це було передбачено у попередній редакції закону.

Нардепу Андрію Кожемякіну з «Батьківщини», який у попередньому скликанні Верховної Ради очолював Комітет з питань правоохоронної діяльності, не сподобалась відсутність контролю за діяльністю ДБР з боку парламенту. Монастирський, звісно, з ним не погодився: «Механізм оцінки роботи директора ДБР у проєкті прописаний: директор щороку звітує, і Рада може визнати звіт незадовільним, як наслідок – очільника відомства буде звільнено за поданням президента».

Зауваження Олександри Устінової з «Голосу» стосувалося складу комісії, яка обиратиме голову ДБР: вона просила про те, щоб замінити трьох призначених членів від парламенту трьома міжнародними експертами. «Або хоча б, якщо все ж залишиться норма про трьох членів, призначених від Верховної Ради, варто вказати, що всі три не мають бути представниками монобільшості».

Під час обговорення правок до законопроєкту у другому читанні від депутатів опозиційних фракцій, обурених тим, що їхні правки одну за одною відхиляли, лунав потік зауважень на адресу спікера та монобільшості. Ірина Геращенко кожен свій виступ з місця супроводжувала в’їдливими зауваженнями, на кшталт «ви не почули, як це часто буває, коли ви не слухаєте опозицію», «може, у наступному скликанні будете мудрішими», а озвучуючи одну з правок, влаштувала Разумкову урок граматики: повчала, що в українській мові жіночі прізвища на «-ко» не відмінюються, на відміну від чоловічих.

У Андрія Кожемякіна з «Батьківщини» були інші претензії – до дисципліни депутатів монобільшості, яка, справедливості заради, таки була жахливою: гамір у залі стояв такий, що було ледь чути парламентарів, які говорили у мікрофон. Кожемякін попросив «слуг» всістися на свої місця, аби жінки з інших фракцій, які сидять позаду чи на місцях біля проходу «не дивилися постійно на їхні «спини». Після цього сам Разумков просив персонально кожного депутата всістися на місце – однак «під роздачу» попали не лише нардепи від «Слуг народу», а й від «Батьківщини» та ОПЗЖ.

Перед самим голосуванням Геращенко резюмувала: «Таке враження, що депутати від монокоаліції не зацікавлені у тому, що відбувається у сесійній залі». Результати голосування «слуг» це підтвердили: вони знову не змогли обійтися лише своїми голосами.

Наталія Сокирчук, «Главком»