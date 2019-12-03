У Раді повідомили, коли звільнять скандального главу ДБР Трубу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Труба за кілька днів може залишити посаду директора ДБР Фото: УНІАН

За словами нардепа, незалежність ДБР посилиться із залученням міжнародних експертів до конкурсу на посаду нового директора бюро

Припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників відбудеться відразу ж після набуття чинності прийнятого у вівторок, 3 грудня, Верховною Радою закону. Про це розповів глава комітету Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна.

Також нардеп спрогнозував терміни звільнення нинішнього глави Держбюро Романа Труби.

«Якщо прогнозувати, коли це може статися - це кілька днів - це необхідно Верховній Раді для того, щоб відпрацювати закон. Він досить великий. Після цього голова Рада підписує, закон направлять на підпис президента, а потім обробляється Офісом президента і відбувається підпис. Але ми всі зацікавлені в тому, щоб цей закон був підписаний якнайшвидше», - додав він.

Нардеп також прокоментував зміни в законі. За його словами, незалежність ДБР посилиться із залученням міжнародних експертів до конкурсу на посаду директора бюро.

Також він зазначив, що закони повинні в першу чергу виправляти корупційні чинники.

«Попередній директор ДБР обирався дев'ятьма особами від уряду, президента і ВР. Там не було представників міжнародних експертних організацій, тоді як в цій комісії вже обов'язково будуть такі представники, які зможуть оцінювати кандидатури, які будуть надходити на конкурс. Я думаю, що це те, що підвищить незалежність цього органу і кандидатів, які будуть розглядатися», - заявив Монастирський.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП 3 грудня 2019 року затримали двох осіб за підозрою в можливому шахрайстві і пособництві в наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів. Як виявилося, одним із затриманих є кум Романа Труби - ексначальник головного слідчого управління ГПУ Ігор Щербина.

До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».

Раніше генеральний прокурор України Руслан Рябошапка натякнув, що керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба може піти у відставку. За словами Рябошапки, незалежність нинішнього керівника ДБР була поставлена під сумнів після опублікованих аудіозаписів, на яких він отримував доручення від керівника Офісу президента Андрія Богдана. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав ці аудіозаписи фейком.

Крім того Труба не відповів на питання, чий голос чутно на оприлюднених аудіозаписах з його кабінету.

Експерт Олександр Леменов повідомив, що можливих варіантів авторства спецоперації зі встановлення прослуховуючих пристроїв у кабінеті Романа Труби є тільки два – Національна поліція або СБУ, оскільки тільки у них є відповідні обладнання та фахівці.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Також повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не буде подавати у відставку через скандал з опублікованими записами начебто його розмов в одному з Telegram-каналів.

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