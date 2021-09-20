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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 вересня

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    У понеділок, 20 вересня, в більшості регіонів України буде хмарно, йтимуть дощі - Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 вересня
    У понеділок, 20 вересня, в більшості регіонів України буде хмарно, йтимуть дощі
    Фото: Главком

    Погода в Україні у понеділок, 20 вересня, буде по-осінньому дощовою та прохолодною

    У понеділок, 20 вересня, в Україні очікується похолодання і дощова погода. Тільки в південних областях опадів не прогнозують. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

    За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься в межах +4-9°C, вдень +8-13°C, в південних і східних областях вночі +6-11°C, вдень +15-20°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

    На заході та півночі очікується дощова погода, на сході – подекуди грози.

    Жителів півдня порадує тепла, осіння погода без опадів.

    За даними Укргідрометцентру, дощі слід очікувати у низці міст. Серед них – Луцьк, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Сімферополь. Дощитиме і під Києвом – у Фастові, Білій Церкві, Борисполі, Яготині, Вишгороді та інших містах.

    Прогноз погоди в Україні на 20 вересня
    Прогноз погоди в Україні на 20 вересня

    Вранці та вдень 20 вересня в столиці України очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +7-9°C, вдень +11-13°C.

    За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 вересня найвища температура вдень становила +30,4°C у 2015 року, а найнижча вночі на позначці 0°C 1921 року.

    Теги: прогноз погоди Вінниця Хмельницький повітря вітер дощ
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    Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 вересня