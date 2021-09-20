Похолодання і дощі: прогноз погоди в Україні на 20 вересня

У понеділок, 20 вересня, в більшості регіонів України буде хмарно, йтимуть дощі

Погода в Україні у понеділок, 20 вересня, буде по-осінньому дощовою та прохолодною

У понеділок, 20 вересня, в Україні очікується похолодання і дощова погода. Тільки в південних областях опадів не прогнозують. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься в межах +4-9°C, вдень +8-13°C, в південних і східних областях вночі +6-11°C, вдень +15-20°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На заході та півночі очікується дощова погода, на сході – подекуди грози.

Жителів півдня порадує тепла, осіння погода без опадів.

За даними Укргідрометцентру, дощі слід очікувати у низці міст. Серед них – Луцьк, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Черкаси, Харків, Луганськ, Донецьк, Запоріжжя та Сімферополь. Дощитиме і під Києвом – у Фастові, Білій Церкві, Борисполі, Яготині, Вишгороді та інших містах.

Прогноз погоди в Україні на 20 вересня

Вранці та вдень 20 вересня в столиці України очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +7-9°C, вдень +11-13°C.

За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 20 вересня найвища температура вдень становила +30,4°C у 2015 року, а найнижча вночі на позначці 0°C 1921 року.