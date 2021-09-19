Стріт-арт у містечку на Одещині потрапив до Книги рекордів України

У міській раді сподіваються, що унікальний арт-об'єкт, стане візитною карткою регіону і магнітом для туристів

На встановлення рекорду пішло 82 літри спеціальної незмивною фарби

Стріт-арт у місті Болград, що в Одеській області, потрапив у Книгу рекордів України. Тут намалювали на вулицях найдовший у країні традиційний килим, повідомляє пресслужба міської ради.

Малюнок має 350 метрів. За основу були взяті 24 автентичні килимки, які надали для прикладу жителі Болградської громади.

На встановлення рекорду пішло 82 літри спеціальної незмивною фарби, більше 30 пензлів. У роботі брали участь понад 75 осіб.

Зазначається, що намальовані на вулицях килими об’єднують локації Міжнародного етнографічного кінофестивалю, котрий щороку відбувається у Болграді. Однак у міській раді сподіваються, що унікальний арт-об'єкт, стане візитною карткою регіону і магнітом для туристів.

Дипломи були вручені експерткою Книги рекордів України Надією Чистяк після того, як представники Болградського міської ради та члени журі намалювали останні штрихи на килимі, який веде до головної площі.

У міськраді також зауважили, що це – перший рекорд, який зареєстрували у Болграді.

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