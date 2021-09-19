Рятувальники попереджають про грозові дощі та сильний вітер

За прогнозами синоптиків у неділю, 19 вересня у Києві та Київській області вдень невеликий дощ

Сім регіонів України накриє негода

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, значні дощі та посилення вітру в українських регіонах цієї неділі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«19 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, в Україні у неділю, 19 вересня, повітря вдень прогріється максимально до 24°. У Києві та Київській області вдень невеликий дощ. Температура у столиці 14-16°, по області 13-18°.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час виконання робіт на підприємстві загинули троє людей. Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження за фактом смерті трьох осіб на одному із підприємств.

Як повідомлялося, 17 вересня, мер Києва Віталій Кличко привітав столичних рятувальників із професійним світом та вручив нагороди від міста. Церемонія нагородження відбулася біля приміщення КМДА, де рятувальники представили киянам кілька зразків сучасної спецтехніки.