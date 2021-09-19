Якість повітря в офісі впливає на інтелект працівників – дослідження

Непровітрене приміщення робить працівників малопродуктивними

Дослідження показало, що когнітивні функції деяких співробітників офісних установ залежать від якості повітря в офісі. Зокрема, погана вентиляція може зробити людину млявою і малопродуктивною.

Проведене вченими з Гарвардського університету дослідження показало, що якість повітря в офісі має значний вплив на інтелект співробітників, включаючи час реакції і їхню здатність зосереджуватися. У розпорядженні науки є величезна кількість досліджень про вплив брудного навколишнього середовища, але 90% нашого часу ми проводимо в приміщеннях, як розповіли дослідники в статті, опублікованій в журналі Environmental Research Letters.

У дослідженні взяли участь 302 офісних працівники з шести країн, за якими спостерігали протягом року. Спостереження закінчилися в березні 2020 року, коли пандемія коронавірусу призвела до глобальних локдаунів. Учасникам було від 18 до 65 років, не менше трьох днів на тиждень вони проводили в офісі і мали там постійне місце роботи.

Їхні робочі місця оснащувалися датчиками навколишнього середовища для відстеження в реальному часі концентрації дрібних дисперсних частинок, а також вуглекислого газу, температури і відносної вологості.

Результати показали, що збільшення на 10 мікрограмів на кубічний метр рівня цих дисперсних частинок призводило до збільшення часу відгуку на обидва тести, що вимагають оцінки швидкості робочої пам’яті і когнітивної діяльності мозку.

Раніше вчені вже доводили, що ці частинки викликають запалення центральної нервової системи, оскільки здатні долати гематоенцефалічний бар’єр.

Нагадаємо, мешканці Львова та Києва зможуть відстежувати якість повітря за допомогою спеціального додатку для смартфонів iPhone. Віджет «Повітря NOW» від української команди ЛУН Місто Air у режимі реального часу повідомляє про концентрацію шкідливого дрібнодисперсного пилу за вікном.