Зустріч Гройсмана з Могеріні у Києві відмінили



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Прем’єр-міністр Гройсман мав зустрітися з Федерікою Могеріні у понеділок, 8 липня

Зустріч прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана і Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні скасована.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Відмінено зустріч прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з Високим представником Європейського Союзу, віце-президентом Європейської Комісії Федерікою Могеріні, яка була анонсована на 8 липня», - говориться у повідомленні.

Причина скасування зустрічі не названа.

Раніше повідомлялося, що учасники акції SaveOlegSentsov напередодні саміту Україна-Європейський Союз підготували звернення до Федеріки Могеріні, в якому просять реальних дій для вирішення проблеми незаконно утримуваних Росією громадян України.

Нагадаємо, в понеділок, 8 липня, у Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський Союз.

П’ятий президент України Петро Порошенко сподівається на те, що саміт Україна-ЄС не стане «змарнованим часом», перетворившись на протокольну формальність.