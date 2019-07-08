  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Гройсмана прокоментували заяви Климпуш-Цинцадзе щодо її участі у саміті Україна-ЄС

    • Розсилка
    У Гройсмана прокоментували заяви Климпуш-Цинцадзе щодо її участі у саміті Україна-ЄС

    Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр, - прессекретар Гройсмана

    У пресслужбі прем'єрміністра Володимира Гройсмана здивувалися через заяви віцепрем'єрки з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка стверджує, що очільник уряду викреслив її з-поміж учасників саміту Україна-ЄС.

    Відповідну заяву прессекретар Гройсмана Василь Рябчук опублікував у Facebook.

    Читайте також

    «З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр», - написав він. 

    1_54

    «Тому її слова виглядають не більше ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткових балів», - додав речник Гройсмана.

    Крім того він опублікував лист голови офісу президента Андрія Богдана від 13 червня до віце-прем'єра зі закликом до 28 червня надіслати пропозиції до складу делегації України у саміті з ЄС, а також позиційні матеріали з питань порядку денного.

    2_24

    Крім того, Рябчук опублікував лист Климпуш-Цинцадзе до Офісу президента знову ж таки від 13 червня з пропозиціями і позицією.

    Як повідомлялося, віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС.

    Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту.

    Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

     На саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії

     

    Читайте також
    ЄС Володимир Гройсман санкції депутати саміт партії Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ