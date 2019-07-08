У Гройсмана прокоментували заяви Климпуш-Цинцадзе щодо її участі у саміті Україна-ЄС



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Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр, - прессекретар Гройсмана

У пресслужбі прем'єрміністра Володимира Гройсмана здивувалися через заяви віцепрем'єрки з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка стверджує, що очільник уряду викреслив її з-поміж учасників саміту Україна-ЄС.

Відповідну заяву прессекретар Гройсмана Василь Рябчук опублікував у Facebook.

«З приводу заяви віце-прем'єра Іванни Климпуш-Цинцадзе. Дуже дивно, що профільний урядовець не знає: склад делегації на саміт Україна - ЄС формує президент, а не прем'єр-міністр», - написав він.

«Тому її слова виглядають не більше ніж політичною грою кандидата в народні депутати від партії Петра Порошенка з сумнівною метою набрати додаткових балів», - додав речник Гройсмана.

Крім того він опублікував лист голови офісу президента Андрія Богдана від 13 червня до віце-прем'єра зі закликом до 28 червня надіслати пропозиції до складу делегації України у саміті з ЄС, а також позиційні матеріали з питань порядку денного.

Крім того, Рябчук опублікував лист Климпуш-Цинцадзе до Офісу президента знову ж таки від 13 червня з пропозиціями і позицією.

Як повідомлялося, віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС.

Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту.

Нагадаємо, у Києві розпочався саміт Україна-ЄС.

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