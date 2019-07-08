Геращенко: Ми породили Гройсмана, а тепер він сам себе убиває



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Перший віцеспікер Верховної Ради України Ірина Геращенко

Віцеспікер парламенту прокоментувала черговий випад голови уряду на адресу експрезидента

Перший віцеспікер Верховної Ради України Ірина Геращенко вважає, що чинний прем’єр Володимир Гройсман «саме себе убиває».

Так Геращенко прокоментувала в ефірі програми «Свобода слова» черговий випад голови уряду на адресу експрезидента.

Віцеспікер парламенту нагадала, що саме Блок Петра Порошенка дав шлях у велику політику колишньому вінницькому меру.

«За підтримки політичної сили Порошенка Гройсман отримав посаду спікера та голови уряду. Але тепер прем’єр своїми заявами убиває себе», - заявила Геращенко.

Перед цим Гройсман назвав п'ятого президента України Петра Порошенка автором скандалу із недопуском віцепрем'єрки Івани Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС.

Як повідомлялося, віцепрем'єрку з євроінтеграції не пустили на саміт Україна-ЄС у понеділок, 8 липня.

Климпуш-Цинцадзе заявила, що Гройсман викреслив її зі списку учасників саміту.

Натомість у пресслужбі прем'єрміністра Володимира Гройсмана здивувалися через заяви віцепрем'єрки з євроінтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе