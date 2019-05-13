Політв’язня Кольченка випустили зі штрафного ізолятора



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Олександр Кольченко

Причиною останнього поміщення Кольченка в ШІЗО було нібито вживання ним «нецензурної лексики»

Український політв'язень Олександр Кольченко, який утримується у виправній колонії № 6 в російському Копейську (Челябінська область), після перебування на святкові дні в штрафному ізоляторі повернувся в загін.

Про це повідомила «Укрінформу» російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Сьогодні адвокат (Уральської правозахисної групи - ред.) відвідав Олександра Кольченка. Подробиці такі: його помістили в ШІЗО 30 квітня, повернувся в загін він 10 травня. Загалом Саша почувається нормально, настрій хороший», - розповіла Щур.

За її інформацією, «Новую газету», виписану на його ім'я, Кольченко в травні ще не отримував. Адвокат передав йому копію передплатної квитанції, і Олександр домагатиметься, щоб її віддавали.

«Також адвокат ознайомив Кольченка з документами Уральської правозахисної групи, складеними за підсумками нашого спілкування з прокуратурою, ФСВП (Федеральна служба виконання покарань - ред.) з приводу максимальної ваги посилок і передач, яка за законом наразі може перевищувати 20 кг. Коли за пару днів ми побачимо звіт адвоката, можливо, будуть ще якісь подробиці», - зауважила правозахисниця.

Вона також уточнила, що причиною останнього поміщення Кольченка в ШІЗО було нібито вживання ним «нецензурної лексики». Притому, що, за її словами, «Саша взагалі ніколи її не вживає». Тетяна Щур ще нагадала, що найперше поміщення Кольченка в ШІЗО теж було з цієї причини, а також за вживання жаргону - замість слова «общежитие» він вжив слово «барак».

Як повідомляла раніше правозахисниця, правила в російських в'язницях такі, що у зв'язку зі святковими днями відбувається посилення режиму. І всіх засуджених, які мають «тяжкі»статті, з профілактичною метою видаляють із зони в штрафний ізолятор.

Раніше адвокат повідомив, що Кольченко немає скарг до умов свого тримання в колонії, але має нездоровий вигляд.