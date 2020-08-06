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    Суспільство

    Половині абітурієнтів вже вдалось повернути гроші за скасоване пробне ЗНО-2020

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    Міносвіти виплатило половину коштів за пробне ЗНО абітурієнтам 2020-го року - Половині абітурієнтів вже вдалось повернути гроші за скасоване пробне ЗНО-2020
    Міносвіти виплатило половину коштів за пробне ЗНО абітурієнтам 2020-го року

    Всього станом на 3 серпня урядом виплачено понад 27 млн грн

    Міністерство освіти і науки України почало виплати абітурієнтам, які заплатили за пробне платне ЗНО у 2020-му році. Ці екзамени були скасовані через пандемію коронавірусу. Всього станом на 3 серпня уряд сплатив 27,3 млн грн, що складає 52,15% від загальної суми (52,5 млн грн). Про це на своєму сайті повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

    «Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані до АТ КБ «ПриватБанк» для їх повернення 218,7 тис. учасникам», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, МОН спільно з Мінфіном створили спеціальну спрощену процедуру повернення коштів через АТ КБ Приватбанк. Гроші назад на даний момент отримали 110,6 тис. учасників. Проведення виплат відбувається з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення банку.

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