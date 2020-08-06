Половині абітурієнтів вже вдалось повернути гроші за скасоване пробне ЗНО-2020



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Міносвіти виплатило половину коштів за пробне ЗНО абітурієнтам 2020-го року

Всього станом на 3 серпня урядом виплачено понад 27 млн грн

Міністерство освіти і науки України почало виплати абітурієнтам, які заплатили за пробне платне ЗНО у 2020-му році. Ці екзамени були скасовані через пандемію коронавірусу. Всього станом на 3 серпня уряд сплатив 27,3 млн грн, що складає 52,15% від загальної суми (52,5 млн грн). Про це на своєму сайті повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

«Кошти виплачуються на безповоротній основі з Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками, які були спрямовані до АТ КБ «ПриватБанк» для їх повернення 218,7 тис. учасникам», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МОН спільно з Мінфіном створили спеціальну спрощену процедуру повернення коштів через АТ КБ Приватбанк. Гроші назад на даний момент отримали 110,6 тис. учасників. Проведення виплат відбувається з 1 липня до 1 грудня 2020 року через відділення банку.