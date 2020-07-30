ЗНО: цього року кількість «200-бальників» збільшилася на понад 60%



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Найбільше «відмінників» із математики — 142 випускники

Сесію ЗНО цього року з 379 493 осіб на 200 балів склали 447 учасників

На основну сесію ЗНО цього року зареєструвалось 379 493 особи, з них на «відмінно» її склали 447 учасників. Про це йшлося під час пресбрифінгу МОН щодо попередніх результатів ЗНО та початку вступної кампанії, передає УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Так, цього року, порівнюючи з минулим роком, суттєво побільшало «200-бальників».

«Кількість осіб, які набрали максимальний тестовий бал і отримали оцінку 200 балів цього року, — 447, це більше на 63%, ніж минулого. Найбільше «відмінників» із математики — 142 особи. На другому місці — англійська мова, 84. Кількість учасників, які отримали найвищий бал з фізики, — 60, тоді як минулоріч їх було лише 4. Крім того, один з учасників — учень звичайної сільської школи — набрав рекордну кількість балів із чотирьох предметів: українська мова і література — 200 балів, математика — 200 балів, англійська мова — 199 балів, фізика — 196 балів», — повідомив т.в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Зазначається, що всі тестування відбулись без суттєвих порушень із дотриманням правил епідеміологічної безпеки.

Учасники могли скласти тести із чотирьох навчальних предметів, серед яких два обов'язкові: українська мова і література та історія України чи математика, а два - на вибір. Для вибору були запропоновані: біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Загалом було проведено 913 995 тестувань – це 74,5% від запланованої кількості.

«Традиційно найпопулярнішими навчальними предметами стали українська мова і література, історія України та математика. Також цьогоріч учасники активно обирали географію, англійську мову та біологію. Менше зареєстрованих було з фізики, хімії, іспанської, німецької та французької мов», – зазначив Шкарлет.

Нагадаємо, що реєстрація е-кабінетів для подання заяв на вступ до вишів розпочнеться 1 серпня.

До відома, очільник Міносвіти назвав найпопулярніші предмети ЗНО. За словами т.в.о. міністра, значна кількість учасників ЗНО обрали також географію (130 тис зареєстрованих), англійську мову (117 780), біологію (113 944).

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