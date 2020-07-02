Польща скасувала обов'язковий 14-денний карантин для українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Польща скасувала обов’язковий 14-денний карантин для громадян України

Звільнені від обов’язкового карантину ооби, які прибувають з України літаком

Особи, які є пасажирами літаків, що прибувають з України до Польщі, звільнені від обов’язкового 14-денного карантину.

Про це повідомляється на сайті Прикордонної служби Польщі.

Зазначається, що після скасування контролю на внутрішніх кордонах ЄС (опівночі з 12 на 13 червня), на цих відрізках немає також санітарного контролю та обов’язку проходити карантин для тих, хто прибуває до Польщі. Проте, на зовнішньому кордоні ЄС надалі діють обмеження, зокрема стосовно в’їзду іноземців до Польщі та вимога карантину.

На кордоні з Україною, Білоруссю та Росією в’їзд іноземців до Польщі все ще обмежений. Кордон можна перетнути лише в деяких пунктах; з Україною – у Дорогуську (з українського боку – Ягодин), Корчовій (з українського боку – Краківець), Гребенному (з українського боку – Рава-Руська) – та Медиці (з українського боку – Шегині).

Польська Прикордонна служба в своєму повідомленні 1 липня нагадує, які категорії осіб, крім громадян Польщі, можуть перетнути польський кордон. У переліку додано нову групу – пасажирів повітряних суден, які здійснюють міжнародний політ з аеропорту, розташованого на території: Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Республіки Албанія, Республіки Корея та України.

До відома, п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.

Також 1 липня перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини.