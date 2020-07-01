Перші українські туристи вже прилетіли до Туреччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

321 пасажир прилетів двома рейсами авіакомпанії SkyUp із Запоріжжя та Харкова - консул України

Два літаки з українцями приземлилися в Анталії

До Туреччини прилетіли два літаки з українськими туристами вперше після тривалої перерви, зумовленої пандемією коронавірусу. Про це Укрінформу повідомив консул України в Анталії В’ячеслав Хоменко, який зустрічав туристів в аеропорту.

Зазначається, що літаки приземлилися в Анталії.

«321 пасажир прилетів двома рейсами авіакомпанії SkyUp, туроператор JoinUp із Запоріжжя та Харкова. Усі заходи безпеки в аеропорту дотримані, жодної людини з ознаками захворювання не було», - розповів дипломат агентству.

За його словами, після процедури паспортного контролю та перевірки стану здоров’я всі прибулі українці вирушили до готелів.

Ще кілька рейсів очікуються з Києва - о 08.30, 08.35, 08.45, 15.20, а також один з Одеси - о 14.35.

Загалом аеропорт Анталії приймає 1 липня близько 30 рейсів – зокрема з різних міст Німеччини, а також зі столиць Данії, Великої Британії, Молдови, Казахстану.

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн «червоної» зони.

Як повідомлялося, найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

Згідно з розкладом, планується десять рейсів на тиждень зі Стамбула до Києва, сім - в Одесу п'ять у Львів.